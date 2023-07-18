«Чупакабру» в Чулыме прокомментировал главный ветеринарный инспектор Равиль Жабаров

Болезнь не делает никого привлекательным, и животные не являются исключением. Как рассказал ветеринар, они подробно расспросили женщину, в чей двор пришло это животное, о его поведении. Ветеринары говорят, что зверь шипел из-за слабости и истощения от болезни. У него просто не было сил лаять или рычать. Зверя убили, а его тело отправили на исследование.