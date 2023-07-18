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«Чупакабру» в Чулыме прокомментировал главный ветеринарный инспектор Равиль Жабаров

18 июля 2023, 06:13
Фото: 1MI
Собаку не узнали местные жители
Чупакабра оказалась обычной собакой без шерсти, которая страдала от болезни, рассказал главный ветеринарный инспектор Чулымского района Равиль Жабаров.

Ветеринарный эксперт Равиль Жабаров опровергает все страхи и легенды о чупакабре, которые распространились не только в районе, но и по всей области. По словам специалистов, чупакабра — это ничто иное, как обычная собака, у которой из-за болезни выпала практически вся шерсть.

Болезнь не делает никого привлекательным, и животные не являются исключением. Как рассказал ветеринар, они подробно расспросили женщину, в чей двор пришло это животное, о его поведении. Ветеринары говорят, что зверь шипел из-за слабости и истощения от болезни. У него просто не было сил лаять или рычать. Зверя убили, а его тело отправили на исследование.

Это животное оказалось не заражено бешенством, поэтому не было необходимости в карантине или других профилактических мерах. Чтобы избежать будущих случаев, когда нас пугают обычные собаки, важно заботиться о своих питомцах и лечить их вовремя, а не бросать их в леса на произвол судьбы, отметил Равиль Жабаров в беседе с «Чулымской газетой».

Фото: Чулымская газета
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#Болезнь#Ветеринария#Животные#Чупакабра#Эмилия Губарева#Новосибирская область#Общество#Город#18+
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