«Чупакабру» в Чулыме прокомментировал главный ветеринарный инспектор Равиль Жабаров

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
Ветеринарный эксперт Равиль Жабаров опровергает все страхи и легенды о чупакабре, которые распространились не только в районе, но и по всей области. По словам специалистов, чупакабра — это ничто иное, как обычная собака, у которой из-за болезни выпала практически вся шерсть.
Болезнь не делает никого привлекательным, и животные не являются исключением. Как рассказал ветеринар, они подробно расспросили женщину, в чей двор пришло это животное, о его поведении. Ветеринары говорят, что зверь шипел из-за слабости и истощения от болезни. У него просто не было сил лаять или рычать. Зверя убили, а его тело отправили на исследование.
Это животное оказалось не заражено бешенством, поэтому не было необходимости в карантине или других профилактических мерах. Чтобы избежать будущих случаев, когда нас пугают обычные собаки, важно заботиться о своих питомцах и лечить их вовремя, а не бросать их в леса на произвол судьбы, отметил Равиль Жабаров в беседе с «Чулымской газетой».