ТОП по-новосибирски: фильм «Барби», чупакабра, отмена застройки «тихого центра»

В Чулымском районе Новосибирской области ветеринары разоблачили тайну «чупакабры», которая напала на курятник. Оказалось, что это всего лишь больная собака без шерсти. Животное атаковало подворье жительницы села Иткуль. Свидетели рассказали, что зверь испугался людей, забился в угол и начал издавать змееподобные звуки. Он был примерно такого же размера, как маленькая собака, и делал высокие прыжки, похожие на прыжки кенгуру. Местные жители выстрелили в него. Тело неизвестного хищника было отправлено на исследование в местную ветеринарную клинику в Чулыме. Оказалось, что это всего лишь болезненная собака. Она шипела из-за своего слабого состояния.