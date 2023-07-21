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ТОП по-новосибирски: фильм «Барби», чупакабра, отмена застройки «тихого центра»

21 июля 2023, 14:09
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Главные события недели
Самые важные события недели в Новосибирске: кина не будет — фильм «Барби» не увидят россияне; страшная «чупакабра» или больная собака напала на курятник; застройку территории на месте «Универсама» не разрешили.

Мировая премьера фильма «Барби» не состоится в Новосибирске

Мировая премьера «Барби»: стало известно, покажут ли фильм в кинотеатрах Новосибирска
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Фильм «Барби» станет доступным для просмотра в кинотеатрах по всему миру 21 июля 2023 года, но не в России. Эта картина рассказывает о знаменитых куклах, Барби и Кене, которые воплотили в жизнь Марго Робби и Райан Гослинг. Несмотря на санкции, российские кинотеатры все-де показывали многие голливудские фильмы. Обычно на экраны попадали картины, доставленные из Казахстана. Но на этот раз нашей стране был объявлен бойкот, а значит, мы не увидим копии зарубежных фильмов, включая «Барби». из-за капризности зарубежных прокатчиков.

В Новосибирске запретили строить высотки на месте «Универсама»

Нет «тиранозаврам строительного рынка»: запрет высоток на месте «Универсама»
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Мэрия Новосибирска получила запрет от прокуратуры на строительство высотного здания на территории, где находится магазин «Универсам». Проект планировки был признан незаконным прокуратурой. Речь идет о земельном участке по адресу ул Ленина, 10. Планировалось снести существующее здание и построить на его месте многоэтажные апартаменты. Этот скандал длится уже более года.

Разгадка новосибирской «чупакабры»

В Новосибирской области ветеринары раскрыли происхождение «чупакабры» из Чулыма
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В Чулымском районе Новосибирской области ветеринары разоблачили тайну «чупакабры», которая напала на курятник. Оказалось, что это всего лишь больная собака без шерсти. Животное атаковало подворье жительницы села Иткуль. Свидетели рассказали, что зверь испугался людей, забился в угол и начал издавать змееподобные звуки. Он был примерно такого же размера, как маленькая собака, и делал высокие прыжки, похожие на прыжки кенгуру. Местные жители выстрелили в него. Тело неизвестного хищника было отправлено на исследование в местную ветеринарную клинику в Чулыме. Оказалось, что это всего лишь болезненная собака. Она шипела из-за своего слабого состояния.

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