Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
Старшая по дому Урицкого, 34 Марина Дерябина напоминает, что в ходе общественных обсуждений местные жители высказались категорически против возведения высотки в центре Новосибирска. Однако мэрия применила тактическую уловку: не став вносить соответствующие изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ), муниципалитет утвердил поправки в проект планировки «тихого центра».
«Решение прокуратуры касается как раз проекта планировки, поэтому это как раз то, что приняла мэрия. ПЗЗ же сняли заявку, а проект планировки мэрия приняла и перезонировала. То, что прокуратура опровергла их перезонирование, это радует», — говорит Марина Дерябина.
«Наконец-то свершилась справедливость! В Новосибирске не первый год хозяйничают тираннозавры строительного комплекса, которые готовы растоптать кого угодно и что угодно. Им не преграда ни закон, ни мнение жителей. Городские власти в большинстве случаев обслуживают застройщиков, стоят перед ними на задних лапках, как комнатные собачки, даже и не пытаясь хоть как-то сдержать их стремление к обогащению», — отреагировала на признание прокуратурой незаконным нового проекта планировки центра Новосибирска гражданская активистка Елена Гавровская.
О вопиющем решении местных властей согласовать точечную многоэтажную застройку Елена Гавровская рассказывала главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Активистка просила вмешаться федеральные органы, поскольку местные чиновники на протесты горожан не реагировали.
«Эта победа, безусловно, принадлежит активу „тихого центра“, архитекторам, которые не предали свои убеждения, выступив против варварского разрушительного проекта. Будем надеяться, что впредь частный интерес будет быстрее и с меньшими усилиями приводиться в гармоничное состояние с интересом общественным», — резюмировала Гавровская.
О том, что подобное решение прокуратуры может свидетельствовать о начале серьезных подвижек в Новосибирске, говорит и сопредседатель новосибирского регионального отделения «Культурного фронта России» Олег Викторович.
«Боюсь сглазить, уже не раз мы на этом обжигались, но здесь есть большая доля надежды, что грядут какие-то изменения. Оптимизм мой вызван, в том числе, комментариями, которые дает сейчас губернатор Травников, залезая плотно в городское хозяйство и решая чисто муниципальные вопросы. Очень надеюсь, что будет проведена какая-то реформа власти. Потому что деградация очевидна», — говорит Олег Викторович.
«Это хороший, уверенный шаг, но ситуация может развернуться. Нужно идти дальше и законодательно закреплять за этой частью улицы Ленина статус достопримечательного места. И разрабатывать чёткий, детальный план правового перевода участка улицы в пешеходную зону и её событийное наполнение», — подчеркивает сотрудник Музея Новосибирска, краевед Константин Голодяев.
В пятницу, 21 июля, прокуратура Новосибирска сообщила, что постановление мэрии об утверждении проекта планировки «тихого центра» признано незаконным и опротестовано городским прокурором. Ведомство акцентировало внимание на нарушении градостроительных норм именно на участке «Универсама», где была разрешено строительство апартаментов высотой до 30 этажей.
Скандал с попыткой владельцев «Универсама» снести здание на Ленина, 10 и возвести на его месте крупный жилой комплекс, тянется уже больше года. Местные жители активно выступают против подобных планов. Люди жаловались во всевозможные инстанции, обращая внимание на то, что появление подобных домов разрушит исторически сложившийся архитектурный ансамбль и создаст большие проблемы в области социальной инфраструктуры, которая не рассчитана на появление значительного количества нового жилья.
Однако мэрия все равно пошла навстречу интересам бизнеса с формулировкой «исключить зону застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе, многоквартирными жилыми домами и установить зону специализированной многоэтажной общественной застройки».
Иными словами, речь идет о статусе участка, который позволял строительство апартаментов до 30 этажей. И этот вариант уже неоднократно использовался мэрий для протаскивания проектов точечной застройки в разных районах города.
Поскольку апартаменты считаются местом для временного проживания, то при выдаче разрешений на строительство не учитывались градостроительные нормы, обязательные при возведении жилых домов: обеспеченность парковочными местами, социальной инфраструктурой и т. д.
В конце июня 2023 горсовет Новосибирска принял поправки в местное законодательство, которые уравняли требования к апартаментам и жилым домам.