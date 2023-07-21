«Наконец-то свершилась справедливость! В Новосибирске не первый год хозяйничают тираннозавры строительного комплекса, которые готовы растоптать кого угодно и что угодно. Им не преграда ни закон, ни мнение жителей. Городские власти в большинстве случаев обслуживают застройщиков, стоят перед ними на задних лапках, как комнатные собачки, даже и не пытаясь хоть как-то сдержать их стремление к обогащению», — отреагировала на признание прокуратурой незаконным нового проекта планировки центра Новосибирска гражданская активистка Елена Гавровская.