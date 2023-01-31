Координатор общественного движения "Искалеченный Новосибирск" Михаил Рязанцев, изучив проект планировки, обнаружил, что он практически ничем не отличается от документа, действующего сейчас. Активист обнаружил три изменения – из зоны жилой застройки выведен так называемый "ресторанный дворик" во дворе гостиницы "Центральная" и часть сквера перед Академией водного транспорта. Но самое главное – земельный участок на улице Ленина, где стоит здание магазина "Универсам", переведен из зоны деловой застройки высотой не более 4 этажей в зону многоэтажной жилой застройки.