Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
3 февраля на сайте "Электронная демократия НСО" стартуют общественные обсуждения с длинным и сложным названием "О проекте планировки территории, ограниченной Вокзальной магистралью, Красным проспектом, проездом Виктора Ващука, улицами Федора Ивачева, Дмитрия Шамшурина, в Железнодорожном и Центральном районах".
"Проектным решением в основном сохраняется существующая планировочная структура, отдельные детали которой приводятся в соответствие с Генеральным планом города Новосибирска и Правилами землепользования и застройки, и устанавливаются красные линии", - говорится в пояснительной записке к градостроительной документации.
Координатор общественного движения "Искалеченный Новосибирск" Михаил Рязанцев, изучив проект планировки, обнаружил, что он практически ничем не отличается от документа, действующего сейчас. Активист обнаружил три изменения – из зоны жилой застройки выведен так называемый "ресторанный дворик" во дворе гостиницы "Центральная" и часть сквера перед Академией водного транспорта. Но самое главное – земельный участок на улице Ленина, где стоит здание магазина "Универсам", переведен из зоны деловой застройки высотой не более 4 этажей в зону многоэтажной жилой застройки.
Иными словами, муниципалитет максимально замаскировал суть этих обсуждений – легитимизировать последующее решение о перезонировании участка, что позволит реализовать скандальный план строительства 21-этажного жилого комплекса в центре исторической застройки.
"Этот участок города является не только частной собственностью, но и важным общественным пространством для всех жителей Новосибирска. Перезонировать этот участок – градостроительное преступление", - заявила в интервью Atas.info архитектор Анна Наволоцкая.
Она проводит прямые параллели между разворачивающейся сейчас историй с застройкой улицы Ленина и скандалом со сносом клуба "Отдых". Появившийся на его месте многоэтажный жилой комплекс, который до сих пор так и не достроен, изуродовал архитектурный ансамбль улицы Богдана Хмельницкого.
Напомним, накануне возмущением жителей центра Новосибирска по поводу планов высотной застройки заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил провести проверку законности подобного проекта и предоставить ему подробный доклад.