Евгений Владимирович, жители 11 домов в центре Новосибирска выступили против выноса на общественное обсуждение проекта перезонирования участка «Универсама», где планируется строительство высотного ЖК. Люди опасаются, что общественные обсуждения в Интернете могут быть сфальсифицированы. СМИ публикуют примеры очень странных результатов таких голосований. Насколько надежна процедура общественных обсуждений и защищена от накруток голосов?
Я не могу с уверенностью говорить о способах фальсификации результатов общественных слушаний в интернете. Это просто не в моей компетенции. Однако я точно знаю, что в этом конкретном случае можно достигнуть цели другим путем: обжаловать решения комиссии по ПЗЗ. 22 ноября, когда было принято решение об общественных слушаниях по поводу перезонирования участка "Универсама", комиссия собиралась не в полном составе. Если бы трое из отсутвующих проголосовали против, то проект не прошел бы на общественные обсуждения. Но в их отсутствие простым большинством голосов проект был вынесен на общественные обсуждения. Этот момент позволяет ставить результат под сомнение и добиваться пересмотра вопроса комиссией в полном составе.
Здесь многое зависит от энтузиазма общественников, которые этот вопрос поднимают, от местных жителей, которые отстаивают свои интересы, от депутата по округу.
Предложения и пожелания жителей были высказаны на встрече с главным архитектором Новосибирска Александром Ложкиным, отправлены коллективным обращением в адрес мэра... Ни одно из них не было учтено. Почему мэрия, возглавляемая Анатолием Локтем, демонстрирует редкое упорство, продвигая проект коммерческой застройки?
- Этот вопрос нужно переадресовать непосредственно Локтю. Для меня же очевидно, что у мэрии или кого-то в городской администрации есть собственная заинтересованность в решении этого вопроса в пользу застройщика.
Александр Ложкин на встрече 27 июля объяснял, что застройщик обещает благоустроить часть улицы Ленина перед «Универсамом», напротив кинотеатра «Победа».
Я сомневаюсь в выгодности этой сделки для города и его жителей. Благоустроить 100-200 кв. м вдоль дороги - это даже не смешно по сравнению со стоимостью в центре Новосибирска земельного участка, площадь которого любой желающий может оценить на карте. А если к этому добавить множество неудобств, которые бесспорно возникнут у жителей района в связи с появлением очередной многоэтажки, то можно однозначно сказать, что мэрия проигрывает в этом торге с застройщиком за компенсацию принятия такого решения.
Главное, чего просили жители, ограничить высотность хотя бы 8 этажами. Однако перезонирование предложено с разрешением строить до 30 этажей. В проекте пока - высотка на 23 этажа. ЖК на сотни квартир. Почему мэрия нарочито игнорирует интересы людей?
В надежде получить преференции от застройщика, мэрия идёт у него на поводу. Застройщику просто экономически не выгодно строить здание до восьми этажей, ему проще вообще отказаться от этой стройки. А в мэрии этого, видимо, не хотят.
Почему мэрия не пытается найти компромисс, а делает все, чтобы обеспечить максимальную выгоду застройщика, который намерен воткнуть высотку в «тихом центре»? Почему бы мэрии хоть немного не прислушаться к мнению жителей? Ведь так городские власти настраивают против себя целый микрорайон? Довольно странная позиция…
Позицию мэрии я узнал только на этой комиссии ПЗЗ. Соглашусь, что был заметен неприкрытый интерес в решении этого вопроса в пользу застройщика. Позиция и настрой жителей мне понятны, именно их я разделяю и поддерживаю.
Считаю, что в городе достаточно перспективных земельных участков, которые можно застраивать для пользы жителей и развития Новосибирска. К тому же «Универсам» в ансамбле с «Победой» - это одно из мест, определяющее индивидуальный облик Новосибирска. Сложно представить там гармонично вписанную «свечку» на 400 квартир.
И мне не ясна позиция застройщика: на какие уступки для города он готов пойти? Насколько готов учесть и интересы жителей? Мэрия, к сожалению, чётко эти позиции для взволнованных горожан не поясняет, более того - для депутатов, в частности, для меня и других, выступающих в интересах горожан, здесь тоже много неясного.
Начальник департамента строительства Алексей Кондратьев, настаивая на голосовании, озвучил такую позицию: давайте сначала вынесем проект на общественное обсуждение, а позже, по его результатам, будем учитывать какие-то пожелания… Но ощущение осталось, что если и сейчас к жителям не прислушались, то уж когда чиновникам удастся добиться нужного итога обсуждений – любые слова жителей превратятся в пустой звук. Есть ли шанс после слушаний как-то повлиять на Кондратьева?
У Кондратьева, как чиновника и председателя комиссии, свои резоны: решение нужно принимать, продвигая на всех обязательных этапах. Задача чиновника с помощью общественных слушаний одновременно снизить градус напряженности среди жителей и обнадежить застройщика перспективой решения вопроса. К сожалению, часто государственные механизмы регулирования подобных ситуаций максимально бюрократизируются. Но я искренне надеюсь, что сотни жителей, которые оставили свои подписи под обращением против «свечки» в 23 этажа, проголосуют против и в интернете. Очень сложно сохранить оптимизм и энтузиазм под нажимом бюрократов, но это нужно сделать, чтобы защитить свои интересы - значит, это должно быть сделано.
После заседания, когда люди поняли, что в мэрии их не слышат и не услышат, они обсуждали между собой возможность подать в суд. Действительно ли это единственный выход или остались какие-то промежуточные этапы для компромисса?
Пока решение не дошло до горсовета, обращаться в суд рано. Возможно стоит уже собирать документы, обращения и ответы на них, заручиться поддержкой юристов... Однако я предложил бы жителям сосредоточиться на другом. Широкая общественность в Новосибирске сейчас просто не знает об этой ситуации. Знает инициативная группа, комиссия земельная, еще несколько десятков человек. И по сути – это все. Между тем, в центр приезжают люди из других районов Новосибирска, для многих это памятное место. Если бы был опрос жителей всего Новосибирска, я уверен, что большая часть людей высказалась бы против застройки. Нужно более активно освещать эту ситуацию. Мэрия может игнорировать мнение сотен, но вряд ли пойдет против интересов тысяч горожан. В Новосибирске были примеры, когда отыгрывали ситуацию назад и людей начинали слушать.
Есть ли шанс повернуть ситуацию на сессии горсовета?
На сессию выносятся вопросы, уже проработанные на комиссии по ПЗЗ, земельных комиссиях, на профильных комиссиях в совете депутатов. Вопросы, которые уже прошли все стадии. Так устроена работа любого законодательного органа: большинство полагается на мнение коллег, проработавших вопрос в экспертных группах. Если комитет рекомендует принять документ, то депутаты чаще всего голосуют за. Отклонять, отправлять на доработку надо на ранних стадиях рассмотрения в комиссиях и комитетах. Впрочем, на мнение депутатов можно повлиять: если вопрос будет резонансным, активно обсуждаемым в СМИ, депутаты будут уверены, что действуют в интересах людей, голосуя против. Я, со своей стороны, однозначно буду голосовать против застройки и убеждать других депутатов выступить на стороне жителей.