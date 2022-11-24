Пока решение не дошло до горсовета, обращаться в суд рано. Возможно стоит уже собирать документы, обращения и ответы на них, заручиться поддержкой юристов... Однако я предложил бы жителям сосредоточиться на другом. Широкая общественность в Новосибирске сейчас просто не знает об этой ситуации. Знает инициативная группа, комиссия земельная, еще несколько десятков человек. И по сути – это все. Между тем, в центр приезжают люди из других районов Новосибирска, для многих это памятное место. Если бы был опрос жителей всего Новосибирска, я уверен, что большая часть людей высказалась бы против застройки. Нужно более активно освещать эту ситуацию. Мэрия может игнорировать мнение сотен, но вряд ли пойдет против интересов тысяч горожан. В Новосибирске были примеры, когда отыгрывали ситуацию назад и людей начинали слушать.