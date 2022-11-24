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«Мэрия проигрывает в торге с застройщиком» - депутат Лебедев о сносе «Универсама»

Сегодня, 12:03
Фото: Предоставлено Евгением Лебедевым
Евгений Лебедев был единственным депутатом горсовета, выступившим в поддержку горожан на комиссии по ПЗЗ
В Новосибирске вынесен на общественные обсуждения проект строительства высотного ЖК вместо супермаркета «Универсам» на ул.Ленина. Мэрия проигнорировала возражения жителей 11 соседних домов. Зампредседателя горсовета Евгений Лебедев рассказал, как горожане еще могут на ситуацию в интервью Атас.инфо.

Евгений Владимирович, жители 11 домов в центре Новосибирска выступили против выноса на общественное обсуждение проекта перезонирования участка «Универсама», где планируется строительство высотного ЖК. Люди опасаются, что общественные обсуждения в Интернете могут быть сфальсифицированы. СМИ публикуют примеры очень странных результатов таких голосований. Насколько надежна процедура общественных обсуждений и защищена от накруток голосов?

Я не могу с уверенностью говорить о способах фальсификации результатов  общественных слушаний в интернете. Это просто не в моей компетенции. Однако я точно знаю, что в этом конкретном случае можно достигнуть цели другим путем: обжаловать решения комиссии по ПЗЗ. 22 ноября, когда было принято решение об общественных слушаниях по поводу перезонирования участка "Универсама", комиссия собиралась не в полном составе. Если бы трое из отсутвующих проголосовали против, то проект не прошел бы на общественные обсуждения. Но в их отсутствие простым большинством голосов проект был вынесен на общественные обсуждения. Этот момент позволяет ставить результат под сомнение и добиваться пересмотра вопроса комиссией в полном составе. 

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Здесь многое зависит от энтузиазма общественников, которые этот вопрос поднимают, от местных жителей, которые отстаивают свои интересы, от депутата по округу.

«Мэрия идёт на поводу у застройщика»

Предложения и пожелания жителей были высказаны на встрече с главным архитектором Новосибирска Александром Ложкиным, отправлены коллективным обращением в адрес мэра... Ни одно из них не было учтено. Почему мэрия, возглавляемая Анатолием Локтем, демонстрирует редкое упорство, продвигая проект коммерческой застройки?

- Этот вопрос нужно переадресовать непосредственно Локтю. Для меня же очевидно, что у мэрии или кого-то в городской администрации есть собственная заинтересованность в решении этого вопроса в пользу застройщика.

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Александр Ложкин на встрече 27 июля объяснял, что застройщик обещает благоустроить часть улицы Ленина перед «Универсамом», напротив кинотеатра «Победа».

Я сомневаюсь в выгодности этой сделки для города и его жителей. Благоустроить 100-200 кв. м вдоль дороги - это даже не смешно по сравнению со стоимостью в центре Новосибирска земельного участка, площадь которого любой желающий может оценить на карте. А если к этому добавить множество неудобств, которые бесспорно возникнут у жителей района в связи с появлением очередной многоэтажки, то можно однозначно сказать, что мэрия проигрывает в этом торге с застройщиком за компенсацию принятия такого решения.

Главное, чего просили жители, ограничить высотность хотя бы 8 этажами. Однако перезонирование предложено с разрешением строить до 30 этажей. В проекте пока - высотка на 23 этажа. ЖК на сотни квартир. Почему мэрия нарочито игнорирует интересы людей?

В надежде получить преференции от застройщика, мэрия идёт у него на поводу. Застройщику просто экономически не выгодно строить здание до восьми этажей, ему проще вообще отказаться от этой стройки. А в мэрии этого, видимо, не хотят.

Заммэра Алексей Кондратьев продавливал вынос проекта на общественное обсуждение на комиссии по ПЗЗ
Фото: Дмитрий Тростников

«Сложно представить гармонично вписанную «свечку» на 400 квартир»

Почему мэрия не пытается найти компромисс, а делает все, чтобы обеспечить максимальную выгоду застройщика, который намерен воткнуть высотку в «тихом центре»? Почему бы мэрии хоть немного не прислушаться к мнению жителей? Ведь так городские власти настраивают против себя целый микрорайон? Довольно странная позиция…

Позицию мэрии я узнал только на этой комиссии ПЗЗ. Соглашусь, что был заметен неприкрытый интерес в решении этого вопроса в пользу застройщика. Позиция и настрой жителей мне понятны, именно их я разделяю и поддерживаю.

Считаю, что в городе достаточно перспективных земельных участков, которые можно застраивать для пользы жителей и развития Новосибирска. К тому же «Универсам» в ансамбле с «Победой» - это одно из мест, определяющее индивидуальный облик Новосибирска. Сложно представить там гармонично вписанную «свечку» на 400 квартир.

И мне не ясна позиция застройщика: на какие уступки для города он готов пойти? Насколько готов учесть и интересы жителей? Мэрия, к сожалению, чётко эти позиции для взволнованных горожан не поясняет, более того - для депутатов, в частности, для меня и других, выступающих в интересах горожан, здесь тоже много неясного.

Легендарный "Универсам" на ул.Ленина
Фото: Дмитрий Тростников

Начальник департамента строительства Алексей Кондратьев, настаивая на голосовании, озвучил такую позицию: давайте сначала вынесем проект на общественное обсуждение, а позже, по его результатам, будем учитывать какие-то пожелания… Но ощущение осталось, что если и сейчас к жителям не прислушались, то уж когда чиновникам удастся добиться нужного итога обсуждений – любые слова жителей превратятся в пустой звук. Есть ли шанс после слушаний как-то повлиять на Кондратьева?

У Кондратьева, как чиновника и председателя комиссии, свои резоны: решение нужно принимать, продвигая на всех обязательных этапах. Задача чиновника с помощью общественных слушаний одновременно снизить градус напряженности среди жителей и обнадежить застройщика перспективой решения вопроса. К сожалению, часто государственные механизмы регулирования подобных ситуаций максимально бюрократизируются. Но я искренне надеюсь, что сотни жителей, которые оставили свои подписи под обращением против «свечки» в 23 этажа, проголосуют против и в интернете. Очень сложно сохранить оптимизм и энтузиазм под нажимом бюрократов, но это нужно сделать, чтобы защитить свои интересы - значит, это должно быть сделано.

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«В Новосибирске были примеры, когда отыгрывали ситуацию назад и людей начинали слушать»

После заседания, когда люди поняли, что в мэрии их не слышат и не услышат, они обсуждали между собой возможность подать в суд. Действительно ли это единственный выход или остались какие-то промежуточные этапы для компромисса?

Пока решение не дошло до горсовета, обращаться в суд рано. Возможно стоит уже собирать документы, обращения и ответы на них, заручиться поддержкой юристов... Однако я предложил бы жителям сосредоточиться на другом. Широкая общественность в Новосибирске сейчас просто не знает об этой ситуации. Знает инициативная группа, комиссия земельная, еще несколько десятков человек. И по сути – это все. Между тем, в центр приезжают люди из других районов Новосибирска, для многих это памятное  место. Если бы был опрос жителей всего Новосибирска, я уверен, что большая часть людей высказалась бы против застройки. Нужно более активно освещать эту ситуацию. Мэрия может игнорировать мнение сотен, но вряд ли пойдет против интересов тысяч горожан. В Новосибирске были примеры, когда отыгрывали ситуацию назад и людей начинали слушать.

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Есть ли шанс повернуть ситуацию на сессии горсовета?

На сессию выносятся вопросы, уже проработанные на комиссии по ПЗЗ, земельных комиссиях, на профильных комиссиях в совете депутатов. Вопросы, которые уже прошли все стадии. Так устроена работа любого законодательного органа: большинство полагается на мнение коллег, проработавших вопрос в экспертных группах. Если комитет рекомендует принять документ, то депутаты чаще всего голосуют за. Отклонять, отправлять на доработку надо на ранних стадиях рассмотрения в комиссиях и комитетах. Впрочем, на мнение депутатов можно повлиять: если вопрос будет резонансным, активно обсуждаемым в СМИ, депутаты будут уверены, что действуют в интересах людей, голосуя против. Я, со своей стороны, однозначно буду голосовать против застройки и убеждать других депутатов выступить на стороне жителей.

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