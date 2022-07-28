«На этой территории они сейчас построить не могут. Поскольку для этого необходимо внести изменения в проект планировки и провести перезонирование. Их желания сейчас превышают те возможности, которые им дает градостроительный регламент. В рамках регламента собственники спокойно могут снести «Универсам» и построить 4 этажа – это их право, нам трудно будет влиять даже на архитектуру этого объекта. Вопрос в том, разрешаем ли мы там жилищное строительство и снимаем ли ограничения по высотности?»