atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

С обреченного на снос «Универсама» в Новосибирске убрали название

31 марта 07:43
Фото: atas.info
Буквы лежат на крыше, а советский магазин лишился названия.

В Новосибирске 31 марта 2022 года со здания универсама убрали название. Как удалось выяснить корреспонденту Atas.info, знаменитые оранжевые буквы сейчас лежат на крыше.

На первом фото Универсам сейчас На втором фото Универсам в 90-е годы
Фото: atas.info/pastvu.com

Популярный сегодня советский универсам открылся в 1973 году на улице Ленина №10. Одноэтажный продовольственный магазин пользовался большим спросом среди жителей Новосибирска.

Универсам. 1995-1999 гг
Фото: https://pastvu.com/
Так универсам выглядел в 2010-х годах
Фото: Яндекс-Карты

Недавно стало известно, что здание «Универсама» снесут. На этом участке построят четыре роскошных высотки.

Новый ЖК построят вместо Универсама
Фото: «Ар.Тэго»

Название, которое прослужило много лет, сегодня, 31 марта скрыли. Когда уберут само здание – остается неизвестным.

Так универсам выглядит 31 марта 2022
Фото: atas.info

Напомним, комплекс жилых многоэтажек решили построить в центре Новосибирска, вместо магазина «Универсам» и «Пассажа». Жители соседних домов в шоке от планов застройщика. Почему решили снести знаменитый магазин, и как будет выглядеть ул.Ленина, читайте в материале Atas.info.

Материалы по теме
Вместо «Универсама» в Новосибирске построят ЖК: жители соседних домов в отчаянии Жители домов возле «Универсама» готовы бороться против высотной застройки в центреПервый супермаркет Новосибирска: история «Универсама» от очередей до «Мажордочки»
#Новости#Универсам#Строительство#Новосибирск#2022#Город#Эмилия Губарева#Проект высотки вместо "Универсама"
Подпишитесь
Высотка и 430 квартир вместо «Универсама»: как мэрия продавливает перезонирование
Сегодня, 03:02
Тарифы ЖКХ взлетели в Новосибирской области: как придется платить с 1 декабря
Вчера, 08:43
Модный губернатор: в Новосибирске стилисты разобрали наряды Андрея Травникова
Вчера, 05:35
Какие дороги и почему могут снести у нового ЛДС в Новосибирске – дело Мысика
Сегодня, 02:35
Очередной храм вместо зеленой зоны построят в Новосибирске
Сегодня, 10:33
Подробности ДТП на ЗСЖД под Новосибирском: поезд разрезал КамАЗ с 46-летним водителем
Сегодня, 09:01