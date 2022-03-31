В Новосибирске планируют снести советский «Универсам» на площади Ленина и построить там четыре жилых многоэтажки. Эскизный проект реконструкции главной площади обсудили 30 марта на архитектурно-градостроительном совете в мэрии – предварительно проект одобрили единогласно.
Визуализировали эскизный проект в новосибирском бюро «АР.ТЭГО». Новую разработанную концепцию представил архитектор Валерий Филиппов. Специалист отметил, что после сноса универсама построят многофункциональное здание, которое объединит жилье, сервис, общепиты и магазины.
Как пишет НГС, основной идеей архитекторов было выравнивание улицы Ленина. Поэтому по проекту, новое здание выдвинули вперед и подняли до уровня соседнего дома. Речь идет о домах на улицах Ленина №8 и Советская №35.
Общая площадь комплекса достигнет 25 000 кв. метров. Ритейл займёт 5000 «квадратов», 19 000 — это жилые площади. Всего в четырёх домах разместят 325 квартир (22 — в четырёхэтажном корпусе, 30 — в шестиэтажном, 105 — в 15-этажном и 168 квартир — в корпусе высотой в 21 этаж). Также там создадут подземную парковку на 346 мест.
Два этажа стилобата займёт колоннада с проходной галереей. Архитектор отметил, что в проекте пока нет точных габаритов колонн. Однако сейчас известно, что внешняя часть здания будет перекликаться с портиком кинотеатра «Победа», который располагается напротив.
Членам президиума понравилось решение с колоннадой и выравниванием линии улицы Ленина. Однако нашлись и некоторые нестыковки: предложение построить корпус с видом на кинотеатр достаточно спорное. Критика заключалась в том, что в «Победе» ежедневно проходят мероприятия, там собирается большое количество молодежи, что создает серьезный шум.
В президиуме градсовета участвовали и жители соседних домов. В первую очередь жильцы в панике: их затронет инсоляция квартир, организация проезда и самого строительства.
Так, по словам жителей соседних домов, новые постройки закроют им свет. Также возведенный ЖК навредит самим конструкциям, перегрузит инфраструктуру и обрушит цены на их квартиры. В мэрии пообещали разобраться с некоторыми вопросами и внести правки.
«23 этажа… даже на плане видно, как он солнце закрывает нашему дому», - написали жители одного из соседних домов в общем чате.
Однако разработчики проекта заявили, что концепция разрабатывалась с учетом норм инсоляции. Но все же местным жителям данная идея не понравилась, особенно тем, кто живет в домах на Вокзальной магистрали №18 и на Советской №35а – самый высокий дом с размахом закроет окна соседних построек.
«Надо посмотреть по инсоляции, но на скидку да, точно будет. Можно пробовать писать письма. С гостиницей центральной сработало-не застроили», - комментируют в чате домов.
По проекту становится ясно, что проезды вокруг дома останутся закрытыми и въезда с улицы Ленина в сам комплекс не будет. Спецтехника начнет заезжать по бокам. Но одна из точек разгрузки предусмотрена прямо под окнами дома на Советской №35а, что, конечно же, не понравилась его жителям.
Вопросы возникли и по проезду машин на саму стройку. По словам местных жителей, улица Урицкого днем превращается в узкий проезд из-за припаркованных машин. Разработчики проекта объяснили, что такие детальные вопросы начнут рассматривать на следующих этапах.
«Судя по расстоянию - нарушение градостроительных норм», - возмутились жильцы соседних домов.
Одной из основных проблем на участке является перегрузка улиц Ленина и Урицкого. Как отметил замначальника управления пассажирских перевозок мэрии города Михаил Никулин, увеличить нагрузку на эти улицы жители нового комплекса не должны, но пропускную способность улицы Урицкого нужно все-таки пересчитать.
Помимо этого остро стоит вопрос парковок. Архитектор Валерий Филиппов заявил, что категорически против того, чтобы люди бесплатно парковались на улице Ленина. Михаил Никулин согласился и добавил, что департамент против парковочных мест во всем центре Новосибирска.
Жители домов не перестают сомневаться в постройке жилого комплекса. Новосибирцы подняли тему социальной инфраструктуры. Смогут ли выдержать нагрузку поликлиники, школы и детские сады с потоком большого количества новых проживающих.
В ответ на вопрос участники президиума успокоили сибиряков и объяснили, что все эти вопросы еще будут детально изучать дальше. Без согласования с мэрией проект в дальнейшую разработку не выйдет. Однако сейчас, на первом предварительном этапе, проект был единогласно одобрен членами президиума.