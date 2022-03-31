«Мы были бы не против строительства красивых домов в 4 этажа, но не выше. Либо какой-то парк, детский сад, тот же универсам. Ведь магазинов здесь практически нет поблизости. Сама концепция центра – общественно-деловая и подобные сооружения только испортят исторический облик города. Здесь может только один дом поместится, но никак не четыре. Ещё один момент – это старая канализация. Она маленькая и изношенная временем, будет беда если новые дома присоединят к ней, а в то, что построят новую мы не верим», - отметил источник из дома по улице Советской №35.