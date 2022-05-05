atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Строительство высотки вместо «Универсама»: что сказали губернатор и мэр Новосибирска

5 мая 06:37
Фото: коллаж atas.info
Губернатор Травников и мэр Локоть высказались о планах строительства
Губернатор Андрей Травников прокомментировал обращение жителей 11 домов, обеспокоенных планами строительства 23-этажной высотки на месте «Универсама». Госстройнадзор проверит проект, возмутивший жителей. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что «Универсам» устарел и «необходимы» какие-то решения.

Жители 11 домов в тихом центре Новосибирска напуганы планами строительства жилого комплекса с 80-метровой, 23-этажной высоткой на месте магазина «Универсам». Они подписали коллективные обращения, против «точечной застройки» к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову, мэру Новосибирска Анатолию Локтю, прокурору области Якову Хорошеву, и другие инстанции.

Обращения жителей прокомментировали губернатор Андрей Травников и мэр Новосибирска Анатолий Локоть 5 мая 2022.

11 домов Новосибирска обратились к губернатору против застройки на месте «Универсама»
Узнать подробнее

«Я знаю об этом обращении и отреагирую в соответствии со своими полномочиями и полномочиями органов, которые ведут контроль, в первую очередь это инспекция Госстройнадзора. Инспекция проверит факты: действительно ли планируемое строительство не соответствует Генплану и правилам застройки. У прокуратуры есть более полные полномочия вмешаться в ситуацию. Наша инспекция свое мнение сформирует и передаст его в прокуратуру», - ответил Андрей Травников, отвечая на вопрос Atas.info.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников
Фото: nso.ru

В обращении жители Новосибирска пишут о проблемах, которые создаст точечная застройка: транспортных, с инсоляцией, стихийными парковками. Но особенно они опасаются разрушения своих домов советской постройки, из-за строительных работ. Прецеденты уже были на ул.Урицкого.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть напротив, заявил, что «красивый проект» поможет «решить ряд проблем, накопившихся в этом районе».

Жители 11 домов в центре Новосибирска подписали коллективные обращения против точечной застройки
Фото: Атас.инфо

«Ситуация с тем объектом, который сейчас существует на этом участке [«Универсам»], выглядит плохо. Думаю, с этим согласятся все, и жители данного микрорайона. Так, как выглядит этот торговый объект: он морально устарел, и инфраструктура, которая сложилась вокруг него, сегодня не соответствует никаким критериям для города Новосибирска. Поэтому неизбежны какие-то решения. Сегодня ведутся проработки этого вопроса. В том числе с архитекторами, с общественностью. Есть разные предложения, на мой взгляд, очень красивые. Которые украсят это место, и позволят решить ряд проблем, накопившихся в этом районе», - ответил Анатолий Локоть, отвечая на вопрос Atas.info.

Первый супермаркет Новосибирска: история «Универсама» от очередей до «Мажордочки»
Узнать подробнее

Ранее «обсуждение с общественностью» обошло стороной жителей окрестных домов. «Публичной информации о дате проведения этого заседания (презентация проекта в мэрии. Прим. Ред.) ни в одном официальном ресурсе не было», - пишут люди в обращении к прокурору. И ему же указывают, что проект невозможен без перезонирования участка из зоны ОД-4.1, позволяющей застройку не выше четырех этажей.

«Мэрия превышает свои полномочия, поспешно принимает решения в пользу точечной высотной застройки, не учитывая сложившуюся градостроительную ситуацию центральной части, состояние транспортной нагрузки и инженерных сетей», - считают жители 11 домов, подписавшиеся под обращениями.

Материалы по теме
Вместо «Универсама» в Новосибирске построят ЖК: жители соседних домов в отчаянии Жители домов возле «Универсама» готовы бороться против высотной застройки в центре11 домов Новосибирска обратились к губернатору против застройки на месте «Универсама»
#Новости#Универсам#Новосибирск#Строительство#2022#Дмитрий Тростников#Город#Проект высотки вместо "Универсама"
Подпишитесь
Высотка и 430 квартир вместо «Универсама»: как мэрия продавливает перезонирование
Сегодня, 03:02
Тарифы ЖКХ взлетели в Новосибирской области: как придется платить с 1 декабря
Вчера, 08:43
Модный губернатор: в Новосибирске стилисты разобрали наряды Андрея Травникова
Вчера, 05:35
Какие дороги и почему могут снести у нового ЛДС в Новосибирске – дело Мысика
Сегодня, 02:35
Очередной храм вместо зеленой зоны построят в Новосибирске
Сегодня, 10:33
Подробности ДТП на ЗСЖД под Новосибирском: поезд разрезал КамАЗ с 46-летним водителем
Сегодня, 09:01