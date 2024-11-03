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Протест

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Ноябрь
В Искитиме жители живой цепью перекрыли проезд для грузовиков
3 ноября, 05:20
Октябрь
Жители Новосибирской области обвинили разрез «Богатырь» в уничтожении дорог
27 октября, 08:16
Новосибирцы на митинге потребовали строительства школ в районе Выборной
27 октября, 02:50
Студентам запрещают веселиться: общественники требуют закрыть клубы для молодежи
17 октября, 02:15
ФМШ в Академгородке все-таки снесут: мэрия выдала разрешение на строительство
3 октября, 05:07
Сентябрь
На пикеты против блокировки YouTube выйдут новосибирцы
В Новосибирске активисты решили провести серию одиночных пикетов в знак протеста против «замедления» YouTube после того, как мэрия города запретила запланированный митинг.
28 сентября, 05:21
Жители «Хилокского треугольника» требуют переселения в новое жилье
27 сентября, 07:09
Коммунисты пойдут в суд с мэрией из-за митинга против блокировки YouTube
26 сентября, 08:50
Август
Путину пришло письмо с просьбой не увольнять директора цирка Новосибирска
В Новосибирске могут уволить директора местного цирка Сергея Шабанова, под письмом протеста, направленного президенту страны, подписалось более 400 человек.
14 августа, 14:03
Июль
Мерзавцем назвали актера из Новосибирска за его патриотизм и поддержку СВО
В одном из театров Новосибирска разгорелся конфликт из-за патриотической поддержки СВО актером.
5 июля, 05:55
Июнь
Пикет в защиту Бугринского леса провели жители Новосибирска
29 июня, 07:31
Пикет в защиту зеленых зон пройдет в субботу на территории Новосибирска
27 июня, 09:37
Май
Митинг против строительства металлургического завода прошел в Искитиме
24 мая, 04:20
Жители Искитима просят Путина остановить строительство металлургического завода
3 мая, 05:18
Апрель
В Новосибирской области прокурора просят проверить законность «мусорной концессии»
22 апреля, 07:14
Многодетный отец требует художественную школу для дочери на пикете в Новосибирске
22 апреля, 05:40
Не дадим отравить «Жемчужину Сибири»: в Новосибирске митингуют в защиту озера
8 апреля, 04:48
Февраль
В Искитиме разгорается скандал вокруг планов строительства металлургического завода
17 февраля, 07:26
Минприроды изменило позицию: не надо сливать воду со стройки в озеро Жемчужина Сибири
14 февраля, 08:03
Январь
Под Новосибирском прошел митинг против строительства комплекса мусоропереработки
5 января, 09:02

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