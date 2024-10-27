Новосибирцы на митинге потребовали строительства школ в районе Выборной

Несколько десятков человек, по оценкам организаторов, приняли участие в согласованном митинге, который прошел вечером в субботу, 26 октября. Жители района, прилегающего к улице Выборной, держали в руках плакаты с лозунгами «Хочу ходить в школу рядом с домом», «Вокруг пивнушки и винотеки, а где бассейн и библиотеки», «В одну смену учиться — успеха в жизни добиться».