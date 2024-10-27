Новосибирцы на митинге потребовали строительства школ в районе Выборной

Posted 27 октября, 02:50
Published 27 октября, 02:50
Modified 27 октября, 02:52
Updated 27 октября, 02:52
Несколько десятков человек, по оценкам организаторов, приняли участие в согласованном митинге, который прошел вечером в субботу, 26 октября. Жители района, прилегающего к улице Выборной, держали в руках плакаты с лозунгами «Хочу ходить в школу рядом с домом», «Вокруг пивнушки и винотеки, а где бассейн и библиотеки», «В одну смену учиться — успеха в жизни добиться».
Участники акции протеста потребовали от властей решения оной из основных проблем микрорайона — нехватки школ и детских досуговых учреждений. Кроме того, активисты высказались категорически против возможного строительства дороги через Инюшенский бор.
«Присутствовавшие на митинге наблюдатели из Министерства региональной политики и администрации Октябрьского района удалились от вопросов», — подчеркнули организаторы акции.
Приглашения прийти на митинг была разосланы депутатам Евгению Яковенко и Дмитрию Макарова, которые представляют интересы жителей микрорайона в горсовете и Заксобрании соответственно. Однако они просьбу избирателей проигнорировали.
Участники митинга подписали резолюцию, в которой изложены их требования. Документ будет отправлен во все органы региональной власти.
На днях власти представили концепцию строительства парка разлечений «Усть-Тула» а территории Бугринского леса. Часть местных жителей выступила против проекта.