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Published Сегодня, 09:37

Modified Сегодня, 09:39

Updated Сегодня, 09:39

Активисты говорят, что уничтожение зеленых насаждений в Новосибирске носит систематический характер

Пикет в защиту зеленых зон пройдет в субботу на территории Новосибирска

27 июня 2024, 09:37
Фото: 1MI
Активисты говорят, что уничтожение зеленых насаждений в Новосибирске носит систематический характер
Активисты намерены привлечь внимание к продолжающемуся уничтожению городских лесов и отказу властей обсуждать свои планы с новосибирцами.

В субботу, 29 июня, на проспекте Карла Маркса у выхода из метро к 1 корпусу НГТУ, пройдет согласованный пикет против вырубки зеленых зон. Акция протеста организована активистами, выступающими против уничтожения деревьев в Бугринском лесу ради организации парка развлечений.

Люди требуют от депутатов горсовета не принимать на внеочередной сессии, которая должна пройти на следующей неделе, поправки в Генеральный план города и правила землепользования и застройки без общественных обсуждений. Принятие предлагаемых мэрией изменений открывает дополнительные возможности по строительству в лесной зоне. При этом большинство жителей прилегающих районов против такого варианта развития событий. Но их мнения решили не спрашивать.

Кроме того, общественники хотят обратить внимание и на то, что в городе продолжается систематическое уничтожение зеленых зон в угоду застройщикам.

«За последние 20 лет город из зелёного и цветущего превратился в пыльный и серый. Но представители власти не останавливаются, и город продолжают раздербанивать под точечную застройку», — сообщили организаторы акции.

Пикет начнется в 14:00, добавили активисты.

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#Новосибирск#Протест#Пикет#Вырубка#Городской лес
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