Пикет в защиту зеленых зон пройдет в субботу на территории Новосибирска

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
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Updated Сегодня, 09:39
В субботу, 29 июня, на проспекте Карла Маркса у выхода из метро к 1 корпусу НГТУ, пройдет согласованный пикет против вырубки зеленых зон. Акция протеста организована активистами, выступающими против уничтожения деревьев в Бугринском лесу ради организации парка развлечений.
Люди требуют от депутатов горсовета не принимать на внеочередной сессии, которая должна пройти на следующей неделе, поправки в Генеральный план города и правила землепользования и застройки без общественных обсуждений. Принятие предлагаемых мэрией изменений открывает дополнительные возможности по строительству в лесной зоне. При этом большинство жителей прилегающих районов против такого варианта развития событий. Но их мнения решили не спрашивать.
Кроме того, общественники хотят обратить внимание и на то, что в городе продолжается систематическое уничтожение зеленых зон в угоду застройщикам.
«За последние 20 лет город из зелёного и цветущего превратился в пыльный и серый. Но представители власти не останавливаются, и город продолжают раздербанивать под точечную застройку», — сообщили организаторы акции.
Пикет начнется в 14:00, добавили активисты.