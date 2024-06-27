Пикет в защиту зеленых зон пройдет в субботу на территории Новосибирска

Люди требуют от депутатов горсовета не принимать на внеочередной сессии, которая должна пройти на следующей неделе, поправки в Генеральный план города и правила землепользования и застройки без общественных обсуждений. Принятие предлагаемых мэрией изменений открывает дополнительные возможности по строительству в лесной зоне. При этом большинство жителей прилегающих районов против такого варианта развития событий. Но их мнения решили не спрашивать.