Мерзавцем назвали актера из Новосибирска за его патриотизм и поддержку СВО

По словам самого Лидмана, его начальник не только оскорбил его в кабинете, но и перед коллективом. Он предъявил ему претензии из-за его патриотических убеждений. Антон всегда поддерживал российских военных. Он уважает свою страну с детства. Руководство театра относится иначе к этим вопросам.