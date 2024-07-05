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Скандально закончился театральный сезон

Мерзавцем назвали актера из Новосибирска за его патриотизм и поддержку СВО

5 июля 2024, 05:55
Фото: 1MI
Скандально закончился театральный сезон
В одном из театров Новосибирска разгорелся конфликт из-за патриотической поддержки СВО актером.

Инцидент в Новосибирске с актером вышел за рамки обычной истории. Актёр из местного музыкального театра Антон Лидман оказался под критикой из-за своей поддержки СВО и публикаций в соцсетях.

Всё началось с комментария, который он оставил под постом в телеграм-канале «Профессор Винник», где обсуждалась решение директора «Первого театра» Юлии Чуриловой по поводу постановки спектакля украинского автора. Чурилова была уволена после громких протестов зрителей. Лидман поддержал это увольнение, что не понравилось его руководству.

По словам самого Лидмана, его начальник не только оскорбил его в кабинете, но и перед коллективом. Он предъявил ему претензии из-за его патриотических убеждений. Антон всегда поддерживал российских военных. Он уважает свою страну с детства. Руководство театра относится иначе к этим вопросам.

Директор театра Леонид Кипнис, хоть и признал, что оскорбил Лидмана, но считает, что всё произошло из-за желания последнего занять его должность. Он также добавил, что Лидман пытался навредить коллективу.

Лидман с коллегами не в дружеских отношениях. С ним общаются только те, кто разделяет его взгляды, а многие артисты, имеющие своё мнение, уходят из-за политики руководства театра, пишет infopro54.

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#Эмилия Губарева#Политика#Культура#Новосибирск#Протест#Театр#Скандал#Критика#Конфликт#Патриотизм#Руководство#Актер
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