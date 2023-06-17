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Спектакль «Эйнштейн и Маргарита» с актером Серебряковым отменили в Новосибирске

17 июня 2023, 11:10
Фото: 1MI
Спектакль отменили
Театральное представление «Эйнштейн и Маргарита» с участием знаменитых актеров Алексея Серебрякова и Ксении Раппопорт не состоится в Новосибирске. Информация об отмене постановки была опубликована на сайте билетного оператора «Кассы.ру».

Причина этого решения не была названа. Ксения Раппопорт и Алексей Серебряков должны были выйти на сцену ДКЖ 20 июня. Ранее, в мае, предстоящий спектакль был отменен также в Екатеринбурге из-за технических причин.

В феврале якобы из-за проблем со спецэффектами показ «Эйнштейна и Маргариты» был отменен в Петербурге. При этом ходили слухи, что причиной отмены могла стать критика артистами спецоперации и поддержка знаменитостей, включенных в ряд иностранных агентов.

Отметим, что режиссером этого спектакля является Александр Марин, а пьеса написана Александром Гельманом. Премьера произведения состоялась в Москве в прошлом году и вызвала большой интерес у зрителей.

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#Эмилия Губарева#Спектакль#Театр#Общество#Культура#Новосибирск#Россия
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