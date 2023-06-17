Спектакль «Эйнштейн и Маргарита» с актером Серебряковым отменили в Новосибирске

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Причина этого решения не была названа. Ксения Раппопорт и Алексей Серебряков должны были выйти на сцену ДКЖ 20 июня. Ранее, в мае, предстоящий спектакль был отменен также в Екатеринбурге из-за технических причин.
В феврале якобы из-за проблем со спецэффектами показ «Эйнштейна и Маргариты» был отменен в Петербурге. При этом ходили слухи, что причиной отмены могла стать критика артистами спецоперации и поддержка знаменитостей, включенных в ряд иностранных агентов.
Отметим, что режиссером этого спектакля является Александр Марин, а пьеса написана Александром Гельманом. Премьера произведения состоялась в Москве в прошлом году и вызвала большой интерес у зрителей.