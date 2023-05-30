Новосибирский Совет отцов возмутился спектаклем с «антироссийским» Серебряковым

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Как сообщает VN.ru, спектакль должен состояться 20 июня во Дворце культуры железнодорожников. Уже сейчас билеты распродаются с огромным аншлагом по цене 1800 до 7 тысяч рублей. На данный момент распродана половина зала.
Сюжет спектакля связан со взаимоотношениями известного ученого Альберта Эйнштейна и советской разведчицы Маргариты Коненковой. Возлюбленная приезжает к великому физику в Принстон и сообщает об отъезде в Советский Союз. Далее Эйнштейн пишет ей трогательные и пронзительные письма, в которых признается в своих чувствах.
Гнев Совета отцов вызвало участие в главных ролях Алексея Серебрякова и Ксении Раппопорт, которые известны своим критическим отношением к России. В частности, Серебряков уже долгое время находится на постоянном месте жительства в Канаде и приезжает в Россию лишь для заработка. Нелюбовь они испытывают и к режиссеру Александру Марину и драматургу Александру Гельману, по пьесе которого «Альмар» и поставлен спектакль.
На данный момент спектакль «по техническим причинам» не состоялся в Екатеринбурге. Сейчас новосибирские общественники готовят обращение в прокуратуру.
«К организаторам спектакля, в котором должны выступить люди, поливающие Россию грязью, много вопросов. Думаю, по этим персонажам нужно принимать жесткие меры», - заявил глава Совета Отцов Сергей Майоров.
Большие вопросы у общественников вызывает и намеченная на 10 июня «Симфония Rammstein». По их мнению, исполнение накануне Дня России песен группы из страны-участницы НАТО крайне нежелательно. Мероприятие не одобряет и Новосибирская епархия.