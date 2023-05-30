Новосибирский Совет отцов возмутился спектаклем с «антироссийским» Серебряковым

Гнев Совета отцов вызвало участие в главных ролях Алексея Серебрякова и Ксении Раппопорт, которые известны своим критическим отношением к России. В частности, Серебряков уже долгое время находится на постоянном месте жительства в Канаде и приезжает в Россию лишь для заработка. Нелюбовь они испытывают и к режиссеру Александру Марину и драматургу Александру Гельману, по пьесе которого «Альмар» и поставлен спектакль.