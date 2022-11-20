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После ЛГБТ-скандала в Новосибирске отменили детский спектакль с усатой принцессой

Сегодня, 06:10
Фото: Мэш Сибирь
Показ спектакля сегодня отменили

В Новосибирске отменили детский спектакль «Принцесса и Людоед» после ЛГБТ-скандала

Первый театр в Новосибирске отменил спектакль «Принцесса и Людоед», который обвинили в ЛГБТ-пропаганде.

Второй премьерный показ спектакля для детей «Принцесса и Людоед» должен был состояться в воскресенье, 20 ноября. Однако постановку отменили из-за технических неполадок на сцене, такое заявление сделали в театре.

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По информации ТАСС, в театре сегодня нет света и пахнет гарью. Ближайший показ состоится 10 декабря. Деньги зрители могут вернуть. На премьеру раскупили все билеты.

Напомним, сегодня постановку должна была оценить комиссия министерства культуры на пропаганду ЛГБТ. Причиной тому стало то, что в спектакле для детей играл принцессу переодетый мужчина, что и возмутило общественность.

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Напомним, что новосибирцы встали на защиту спектакля и напомнили про другие советские фильмы и спектакли, в которых играли переодетые мужчины. Однако нашлись и те, кто был категорически против показа сцен подобного плана. 

#Эмилия Губарева#Жалобы на ЛГБТ-спектакль#Новосибирск
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