Постановка называлась «Принцесса и людоед», режиссер которой стала Полина Кардымон. В спектакле играли четыре актера-мужчины. Один из них был в облике принцессы, что и затронуло общественность. Тогда некие активисты, не разглашающие свои имена, заявили о признаках ЛГБТ в Минобр. Скандал разлетелся по всем новостям.
Сама режиссер предложила вспомнить греческий театр, в котором мужчины играли женские роли. Даже пример бабы-яги: вымышленного персонажа всегда играет переодетый мужчина.
Удивительно, но большинство новосибирцев в комментариях ВК-паблика «Типичный Новосибирск» встали на сторону режиссера и спектакля. По словам горожан, тогда стоит обратить внимание и на другие советские фильмы и мультики.
«Вы еще "Здравствуйте, я ваша тетя" в ЛГБТ обвините, ага»;
«И что.?? Во многих театрах так играют. Мужчины женщин, Женщины мужчин»;
«ещё бабок с аншлага нужно будет привлечь» - высказываются сибиряки.
Также, по словам комментаторов, стоит запретить спектакль и «Тщетная предосторожность», в котором главную женскую роль исполнял Николай Цискаридзе. Кроме того, жители вспомнили легендарный «Голубой огонек» и Верку Сердючку.
«Тогда и Цицкаридзе в балете»Тщетная предосторожность», где он в пачке танцует , ЛГБТ пропагандирует? Что за бред?»;
«Т.е. раньше как по телеку гоняли передачи по первым каналам вроде "голубого огонька" где выступал дуэт "русских бабок" и актёр в сценическом образе "Верки Сердючки", то это считалось "НОРМОЙ" и не раздували из этого слонов?!»;
«Вопрос кстати к "голубому огоньку", какое то непатриотичное название, пожалуй тоже пора жалобу написать, чтоб переименовали например в "пламя победы"», - отмечают жители Новосибирска.
Другие же встали на сторону активистов, которые возмутились спектаклем. По словам, в основном, мамочек, их дети часто задают вопросы, почему в мультиках переодетый волк играет бабушку.
«вот что хотите делайте, а я против подобного. ну нет нужды совершенно мужикам переодеваться в бабу. я не понимаю кому это может быть смешно и приятно, как волосатые мужики рядятся в платье и что они хотят нам донести. правильный посыл, запретить, поддерживаю»;
«Меня бы дочка вопросами засыпала, зачем дядя с усами принцессу играет. Это же неправильно, принцессы красивые должны быть и быть тетями. Я думаю надо разграничивать детский театр и взрослый. Зачем ломать детскую психику»;