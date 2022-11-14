Постановка называлась «Принцесса и людоед», режиссер которой стала Полина Кардымон. В спектакле играли четыре актера-мужчины. Один из них был в облике принцессы, что и затронуло общественность. Тогда некие активисты, не разглашающие свои имена, заявили о признаках ЛГБТ в Минобр. Скандал разлетелся по всем новостям.