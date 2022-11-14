atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Плод извращённого сознания подлых бездарностей»: ЛГБТ-скандал в новосибирском театре

Сегодня, 11:15
Фото: фото с сайта "Первый театр"
Неизвестные усмотрели ЛГБТ-пропаганду в детском спектакле «Принцесса и людоед»

Анастасия Журавлева прокомментировала ЛГБТ-скандал вокруг спектакля в Новосибирске

Неизвестные активисты усмотрели ЛГБТ-пропаганду в детском спектакле «Принцесса и людоед» и пожаловались в Минкультуры Новосибирской области. Эту ситуацию прокомментировала Atas.info известный продюсер, основатель театральной компании «Гамма» Анастасия Журавлева.
Сюжет
ЛГБТ
«Это замечательный спектакль для детей талантливой Полины Кардымон. Заявления о пропаганде ЛГБТ в этом спектакле - плод извращённого, воспалённого сознания подлых бездарностей, которые вбивают клин между яркими творческими людьми и обществом. Ничего подобного в этом чистом, ярком и добром представлении на самом деле нет», - высказалась Журавлева.

Напомним, в министерство культуры региона анонимно пожаловались на постановку «Принцесса и людоед» молодежного «Первого театра». Детей со сцены развлекал в роли принцессы усатый мужчина, переодетый в розовую балетную пачку. В ведомстве обещали начать проверку на наличие пропаганды ЛГБТ в спектакле.

Театр настаивает, что мужчина должен играть принцессу: ЛГБТ-скандал в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске написали донос на спектакль "Принцесса и людоед": подозрение на ЛГБТ
#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Театр#Скандал#ЛГБТ#Жалобы на ЛГБТ-спектакль#Алина Шефер
Подпишитесь
В Новосибирске написали донос на спектакль "Принцесса и людоед": подозрение на ЛГБТ
Вчера, 19:24
Тайный худсовет Новосибирска 2022: его состав спрятали подальше
Сегодня, 17:45
Жизнь в пробках – кто и как ездит из Бердска в Новосибирск каждый день
Сегодня, 17:56
Мобилизованные массово начали креститься под Новосибирском
Сегодня, 09:15
Мэра Новосибирска накажут за самоуправство – в чем он провинился?
Сегодня, 10:29