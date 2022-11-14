«Это замечательный спектакль для детей талантливой Полины Кардымон. Заявления о пропаганде ЛГБТ в этом спектакле - плод извращённого, воспалённого сознания подлых бездарностей, которые вбивают клин между яркими творческими людьми и обществом. Ничего подобного в этом чистом, ярком и добром представлении на самом деле нет», - высказалась Журавлева.
Напомним, в министерство культуры региона анонимно пожаловались на постановку «Принцесса и людоед» молодежного «Первого театра». Детей со сцены развлекал в роли принцессы усатый мужчина, переодетый в розовую балетную пачку. В ведомстве обещали начать проверку на наличие пропаганды ЛГБТ в спектакле.