Напомним, в министерство культуры региона анонимно пожаловались на постановку «Принцесса и людоед» молодежного «Первого театра». Детей со сцены развлекал в роли принцессы усатый мужчина, переодетый в розовую балетную пачку. В ведомстве обещали начать проверку на наличие пропаганды ЛГБТ в спектакле.