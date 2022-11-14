Театр настаивает, что мужчина должен играть принцессу: ЛГБТ-скандал в Новосибирске

Режиссер Полина Кардымон рассказала, что это спектакль о материализации воображения, о том, что идея реальна, имеет вес и может многое поменять в жизни людей. Это история о двух выдумщиках-поэтах, которые играют и выдумывают разных персонажей. Пьеса в стиле детский хоррор написана специально для этих актеров, которые играют поэтов и их клонов.