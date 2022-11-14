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Театр настаивает, что мужчина должен играть принцессу: ЛГБТ-скандал в Новосибирске

Сегодня, 07:24
Фото: https://1-teatr.ru/
В спектакле "Принцесса и людоед" все роли играют мужчины

Режиссер "Первого театра" в Новосибирске отказалась менять актеров после ЛГБТ-жалоб

Жалобы на ЛГБТ-пропаганду поступили в Министерство культуры Новосибирской области на спектакль "Принцесса и Людоед" в "Первом театре" в Новосибирске. Режиссер Полина Кардымон отказалась менять актеров, объяснив их выбор концепцией спектакля. На ближайший спектакль 20 ноября 2022 билеты распроданы.
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ЛГБТ

Среди зрителей спектакля «Принцесса и Людоед» в Новосибирском «Первом театре» 20 ноября 2022 года будет комиссия Министерства культуры Новосибирской области. В министерство поступили жалобы, что в спектакле присутствует ЛГБТ-пропаганда, которую зрители увидели в том, что роль принцессы играет мужчина.

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Режиссер Полина Кардымон рассказала, что это спектакль о материализации воображения, о том, что идея реальна, имеет вес и может многое поменять в жизни людей. Это история о двух выдумщиках-поэтах, которые играют и выдумывают разных персонажей. Пьеса в стиле детский хоррор написана специально для этих актеров, которые играют поэтов и их клонов.

В спектакле играют Сергей Троицкий, Семён Грицаенко, Роман Куклев, Сергей Хорольский. Менять актеров в отдельных эпизодах и убирать спектакль из репертуара мы не планируем, объяснила Полина Кардымон. Драматург Егор Зайцев отметил, что надеется на здравый смысл комиссии Министерства культуры Новосибирской области.

#Ольга Храмушкина#Общество#Театр#ЛГБТ#Спектакль#Дети#Жалобы на ЛГБТ-спектакль
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