Театр настаивает, что мужчина должен играть принцессу: ЛГБТ-скандал в Новосибирске

Среди зрителей спектакля «Принцесса и Людоед» в Новосибирском «Первом театре» 20 ноября 2022 года будет комиссия Министерства культуры Новосибирской области. В министерство поступили жалобы, что в спектакле присутствует ЛГБТ-пропаганда, которую зрители увидели в том, что роль принцессы играет мужчина.
Режиссер Полина Кардымон рассказала, что это спектакль о материализации воображения, о том, что идея реальна, имеет вес и может многое поменять в жизни людей. Это история о двух выдумщиках-поэтах, которые играют и выдумывают разных персонажей. Пьеса в стиле детский хоррор написана специально для этих актеров, которые играют поэтов и их клонов.
В спектакле играют Сергей Троицкий, Семён Грицаенко, Роман Куклев, Сергей Хорольский. Менять актеров в отдельных эпизодах и убирать спектакль из репертуара мы не планируем, объяснила Полина Кардымон. Драматург Егор Зайцев отметил, что надеется на здравый смысл комиссии Министерства культуры Новосибирской области.