Вторую часть скандальной ЛГБТ-книги могут купить дети в Новосибирске

Кроме того, в Телеграм-каналах начали распространять новость, что вместе с продолжением любовного романа между ребенком и вожатым, в продаже появилися и мерч для школьников, вместе с закладками для учебников и стикерами с цитатами. Конечно, книга выпущена с пометкой возрастного ограничения 18+, но аудитория у этого романа дети от 12 лет, которые узнали о нем благодаря видео в Тикток.