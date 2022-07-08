Прокуратура проверит продажу ЛГБТ-книг в Новосибирске

«Книги проповедуют ценности, противоречащие здоровым отношениям мужчины и женщины, формированию семейных отношений. Несмотря на то, что книги продаются с пометкой 18+ и в упаковке, существует вероятность, что они могут попасть в руки еще несовершеннолетних и несформировавшихся людей», – говорит депутат.