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Posted 8 июля 2022, 04:43

Published 8 июля 2022, 04:43

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

Прокуратура проверит продажу ЛГБТ-книг в Новосибирске

Прокуратура проверит продажу ЛГБТ-книг в Новосибирске

8 июля 2022, 04:43
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Аверкин написал заявление в прокуратуру по факту продажи ЛГБТ-литературы в книжных магазинах города. Об этом народный избранник рассказал в своих соцсетях.

Аверкин утверждает, что в рекомендованных книгах известного магазина идет пропаганда гомосексуальных отношений. По его словам, такой сюжет негативно воздействует на молодежь и оскорбляет чувства верующих. Кроме того, Аверкин выступает за необходимость на законодательном уровне добиться запрета продажи этой литературы.

Книги о ЛГБТ-парах продаются в магазинах Новосибирска
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«Книги проповедуют ценности, противоречащие здоровым отношениям мужчины и женщины, формированию семейных отношений. Несмотря на то, что книги продаются с пометкой 18+ и в упаковке, существует вероятность, что они могут попасть в руки еще несовершеннолетних и несформировавшихся людей», – говорит депутат.

Впервые вопрос о продаже литературы об ЛГБТ-сообществе поднял депутат Николай Молчалин на сессии 7 июля. Он купил себе книги в качестве доказательства и попросил губернатора Андрея Травникова разобраться законна ли пропаганда.

Депутат Заксобрания купил ЛГБТ-книги в Новосибирске
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#Культура#Общество#Новосибирск
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