Депутат Заксобрания купил ЛГБТ-книги в Новосибирске

Posted 7 июля 2022, 05:32
Published 7 июля 2022, 05:32
Modified 17 сентября 2022, 07:51
Updated 17 сентября 2022, 07:51
7 июля в Заксобрании Николай Молчалин возмутился, что в книжных магазинах Новосибирска есть ЛГБТ-литература. Он сам лично купил три книги и заявил, что в них пропагандируют однополые отношения. К тому же, магазин их рекомендовал к чтению.
По словам народного избранника, продажа этих книг является «пропагандой нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних», а участники ЛГБТ-сообществе являются «идеологическими врагами России». Депутат попросил губернатора Андрея Травникова разобраться с пропагандой гомосексуальных отношений.
Интересно то, что Молчанов не стал уточнять про маркировку на книгах 18+. При этом избранник возмутился пропагандой именно среди несовершеннолетних.