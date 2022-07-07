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Posted 7 июля 2022, 05:32

Published 7 июля 2022, 05:32

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

Депутат Заксобрания купил ЛГБТ-книги в Новосибирске

Депутат Заксобрания купил ЛГБТ-книги в Новосибирске

7 июля 2022, 05:32
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Николай Молчалин с возмущением принес ЛГБТ-книги на сессию и заявил о пропаганде гомосексуализма.

7 июля в Заксобрании Николай Молчалин возмутился, что в книжных магазинах Новосибирска есть ЛГБТ-литература. Он сам лично купил три книги и заявил, что в них пропагандируют однополые отношения. К тому же, магазин их рекомендовал к чтению.

Книги о ЛГБТ-парах продаются в магазинах Новосибирска
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По словам народного избранника, продажа этих книг является «пропагандой нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних», а участники ЛГБТ-сообществе являются «идеологическими врагами России». Депутат попросил губернатора Андрея Травникова разобраться с пропагандой гомосексуальных отношений.

Интересно то, что Молчанов не стал уточнять про маркировку на книгах 18+. При этом избранник возмутился пропагандой именно среди несовершеннолетних.

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#Культура#Новосибирск
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