Сергея Лазарева не пустили в новосибирский ресторан «Сыроварня»

В Новосибирске певец Сергей Лазарев попал в неприятность. Приехав в город с гастролями, он не смог попасть в ресторан «Сыроварня», который является его любимым заведением. Об этом артист рассказал на своих страницах в социальных сетях.