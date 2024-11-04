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Критика

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2024
Реклама игры «Смута» с матерящимся школьником возмутила россиян
4 ноября, 08:31
«Наркоманский кринж»: зрители раскритиковали сериал «Преступление и наказание»
30 ноября в сеть выложили первые четыре серии нашумевшего сериала «Преступление и наказание». Несмотря на громкую рекламу и долгие ожидания, многие остались недовольны от просмотра.
4 ноября, 06:31
Мэр Новосибирска раскритиковал темпы устранения разрытий
Если траншеи после ремонта труб будут ликвидировать с такой скоростью, как сейчас, что в зиму город войдет перекопанным, считает Максим Кудрявцев.
29 октября, 09:40
Сбои электронных дневников: что не так с системой и почему все требуют ее доработки
29 октября, 09:20
Никита Кологривый празднует юбилей — вспоминаем все скандалы актера
16 октября, 04:39
Министра транспорта Новосибирской области отчитали за подготовку к зиме
14 октября, 06:24
Губернатор Травников раскритиковал темпы подключения отопления в Новосибирске
30 сентября, 04:52
Первый секретарь ЦК КПСС Хрущев критиковал Новосибирск
16 сентября, 01:49
Митя Фомин раскритиковал Артемия Лебедева за унижения Новосибирска
15 августа, 03:46
Впечатлениями о скандальном рок-фестивале «Ветер Сибири» поделились новосибирцы
Несмотря на сопутствующие скандалы, пришедшие на фестиваль гости в целом позитивно описывают шоу.
5 августа, 08:38
Мерзавцем назвали актера из Новосибирска за его патриотизм и поддержку СВО
В одном из театров Новосибирска разгорелся конфликт из-за патриотической поддержки СВО актером.
5 июля, 05:55
Гарик Харламов обсмеял Кологривого за дебош в Новосибирске
20 апреля, 09:01
Актер Кологривый: Иван Янковский не проходил кастинг в «Слово пацана»
15 апреля, 11:06
Глава Новосибирска устроил разнос за плохую уборку города
9 апреля, 07:54
Вице-мэр Терешкова ответила раскритиковавшему Новосибирск Артемию Лебедеву
8 апреля, 14:57
Немедленно очистить все тротуары потребовал и. о. мэра Новосибирска
6 февраля, 05:16
2023
Александр Бастрыкин раскритиковал работу управления СКР по Новосибирской области
27 декабря 2023, 06:17
«Хоть в годовщину революции подсыпьте песка» — губернатор о тротуарах в Новосибирске
7 ноября 2023, 04:02
Сергея Лазарева не пустили в новосибирский ресторан «Сыроварня»
В Новосибирске певец Сергей Лазарев попал в неприятность. Приехав в город с гастролями, он не смог попасть в ресторан «Сыроварня», который является его любимым заведением. Об этом артист рассказал на своих страницах в социальных сетях.
25 октября 2023, 01:19
«Оставляет желать лучшего»: Сергей Лазарев раскритиковал новосибирскую кухню
Сергей Лазарев раскритиковал новосибирский ресторан «Сыроварня» из-за обслуживания, отмечая контраст с красноярскими заведениями.
24 октября 2023, 04:12

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