Никита Михалков раскритиковал форум «Некрополь» Новосибирского крематория

В прошлом «Некрополь» уже вызывал споры. В 2022 году общественность активно обсуждала конкурс по копанию могил на скорость, который проводился в рамках этой же выставки. Тогда Михалков также выступил с критикой, назвав такие мероприятия циничными и неуважительными.