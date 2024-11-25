Никита Михалков раскритиковал форум «Некрополь» Новосибирского крематория

Posted 25 ноября, 08:40
Published 25 ноября, 08:40
Modified 25 ноября, 09:47
Updated 25 ноября, 09:47
В эфире от 23 ноября режиссер напомнил, что форум проходит всего в нескольких километрах от «Крокус Сити Холла», где весной этого года в результате теракта погибло 146 человек.
«Вы не чувствуете в этом чего-то мерзкого? — задался вопросом Михалков. — Зачем устраивать шоу из смерти именно сейчас, когда общество переживает трагические потери? Не похожи ли мы этим на Украину, где, по моему мнению, воспевают культ смерти вместо уважения к погибшим?»
Он также перечислил экспонаты выставки, включая сувенирные гробы, черных ангелов, восставших из гроба и другие атрибуты, которые, по его мнению, превращают скорбь в развлечение.
Мероприятие организовано при поддержке компании ООО «Некрополь-Экспо», связанной с владельцами Новосибирского крематория. Директор компании Борис Якушин пока воздерживается от комментариев. Напомним, что его отец, Сергей Якушин, основал Новосибирский крематорий и ряд других похоронных предприятий.
В прошлом «Некрополь» уже вызывал споры. В 2022 году общественность активно обсуждала конкурс по копанию могил на скорость, который проводился в рамках этой же выставки. Тогда Михалков также выступил с критикой, назвав такие мероприятия циничными и неуважительными.