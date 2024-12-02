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Posted 2 декабря, 09:42

Published 2 декабря, 09:42

Modified 2 декабря, 09:44

Updated 2 декабря, 09:44

Пшеницу не могут отобрать

Губернатор Новосибирской области обрушился с критикой на главу минсельхоза

2 декабря 2024, 09:42
Фото: 1MI. Пшеницу не могут отобрать

Губернатор раскритиковал главу новосибирского минсельхоза за отставание

В Новосибирске прошло оперативное совещание, на котором губернатор раскритиковал министра с/х.

Министр сельского хозяйства Андрей Шинделов докладывал главе Новосибирской области Андрею Травникову об обстановке в агропромышленности.

Он заявил, что Россельхозцентр обработал только 60% проб пшеницы. На это обратил внимание губернатор, так как министерство обещало проверить 100% проб к 30 ноября. Однако сроки были нарушены. Глава региона раскритиковал коллегу.

Отставание министр оправдал тем, что было собрано много пшеницы, а специалисты не успели отобрать все положенные пробы. Ответ главу региона не удовлетворил, на что он еще раз задал свой вопрос про срыв сроков. Шинделов пообещал уложиться с работой в десять дней. Тем временем в Новосибирской области сокращается численность рогатого скота.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Сельское хозяйство#Губернатор#Андрей Травников#Критика#Минсельхоз#Агропромышленность
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