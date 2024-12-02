Губернатор Новосибирской области обрушился с критикой на главу минсельхоза

Posted 2 декабря, 09:42
Published 2 декабря, 09:42
Modified 2 декабря, 09:44
Updated 2 декабря, 09:44
Министр сельского хозяйства Андрей Шинделов докладывал главе Новосибирской области Андрею Травникову об обстановке в агропромышленности.
Он заявил, что Россельхозцентр обработал только 60% проб пшеницы. На это обратил внимание губернатор, так как министерство обещало проверить 100% проб к 30 ноября. Однако сроки были нарушены. Глава региона раскритиковал коллегу.
Отставание министр оправдал тем, что было собрано много пшеницы, а специалисты не успели отобрать все положенные пробы. Ответ главу региона не удовлетворил, на что он еще раз задал свой вопрос про срыв сроков. Шинделов пообещал уложиться с работой в десять дней. Тем временем в Новосибирской области сокращается численность рогатого скота.