Губернатор Новосибирской области обрушился с критикой на главу минсельхоза

Отставание министр оправдал тем, что было собрано много пшеницы, а специалисты не успели отобрать все положенные пробы. Ответ главу региона не удовлетворил, на что он еще раз задал свой вопрос про срыв сроков. Шинделов пообещал уложиться с работой в десять дней. Тем временем в Новосибирской области сокращается численность рогатого скота.