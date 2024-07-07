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Минсельхоз

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Почти 5 млн рублей потратят в Новосибирской области на праздник «День поля-2024»
7 июля, 07:28
Новосибирским производителям молока вернули 70% расходов на маркировку
Предприятиям Новосибирска вернули 70% затрат на установку оборудования для маркировки.
13 января, 02:40
2023
Коровы стали давать на 7% больше молока в Новосибирской области
В Новосибирской области производство молока увеличилось на 7,7 тысяч тонн в 2023 году, сообщили в региональном Минсельхозе.
14 декабря 2023, 02:18
В Минсельхозе объяснили подорожание курятины на 21% в Новосибирской области
В Новосибирской области цены на курятину выросли на 21%, по сравнению с прошлым годом, сообщили в региональном Минсельхозе.
29 ноября 2023, 03:30
В Новосибирске уволили замглавы Минсельхоза региона Светлану Невзорову
Заместителя министра сельского хозяйства Новосибирской области Светлану Невзорову уволили из-за уголовного дела. Весной силовики обыскивали ее кабинет.
20 июня 2023, 14:44

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