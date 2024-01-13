Новосибирским производителям молока вернули 70% расходов на маркировку

Posted Сегодня, 02:40
Published Сегодня, 02:40
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По информации регионального Минсельхоза, восемь компаний получили субсидии в размере 39,7 млн рублей. Эти деньги были выделены из резервного фонда правительства РФ и бюджета Новосибирской области.
Министерство также отметило, что с 1 сентября 2022 года стало обязательным передавать информацию о розничной продаже в систему маркировки. Это касается всех товаров, которые продаются через кассу.
Маркировка молока позволит отследить все этапы производства и обеспечить высокое качество продукта.