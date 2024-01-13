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Производителям вернули деньги

Новосибирским производителям молока вернули 70% расходов на маркировку

13 января 2024, 02:40
Фото: 1MI
Производителям вернули деньги
Предприятиям Новосибирска вернули 70% затрат на установку оборудования для маркировки.

По информации регионального Минсельхоза, восемь компаний получили субсидии в размере 39,7 млн рублей. Эти деньги были выделены из резервного фонда правительства РФ и бюджета Новосибирской области.

Министерство также отметило, что с 1 сентября 2022 года стало обязательным передавать информацию о розничной продаже в систему маркировки. Это касается всех товаров, которые продаются через кассу.

Маркировка молока позволит отследить все этапы производства и обеспечить высокое качество продукта.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Молоко#Качество#Эмилия Губарева#Субсидии#Минсельхоз#Оборудование#Маркировка
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