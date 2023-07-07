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В минпромторге высказались о контрафактных молоке и воде в Новосибирской области

7 июля 2023, 02:18
Фото: 1MI
Нелегальным молоком торгуют в НСО
Минпромторг Новосибирской области прокомментировал случаи торговли контрафактным молоком и водой, выявленные в нескольких сотнях точек продаж, и направил письмо в Роспотребнадзор с просьбой о привлечении предпринимателей к административной ответственности.

Ведомство по промышленности и торговле Новосибирской области высказалось о поддельном молоке и воде

В региональной администрации по промышленности и торговле Новосибирской области прокомментировали недавнее обнаружение нескольких сотен компаний, продающих молоко и воду без необходимых отметок и маркировки. Письмо с комментарием пришло на почту Atas.info.

Департамент «Общественной потребительской инициативы» направил письмо на имя губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, в котором указаны адреса 340 точек продажи воды и 177 точек продажи молочной продукции, не зарегистрированной в системе мониторинга.

По информации министерства, представители ведомства провели информационно-разъяснительную кампанию с данными предпринимателями в отношении процесса регистрации в системе «Честный знак». Также было направлено письмо в Роспотребнадзор с целью решения вопроса о возможном привлечении данных предпринимателей к административной ответственности.

Фальшивым молоком и водой торгуют сотни магазинов Новосибирска
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#Эмилия Губарева#Молоко#Вода#Маркировка#Роспотребнадзор#Минпромторг#Новосибирск#Новосибирская область#Бизнес
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