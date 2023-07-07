В минпромторге высказались о контрафактных молоке и воде в Новосибирской области

По информации министерства, представители ведомства провели информационно-разъяснительную кампанию с данными предпринимателями в отношении процесса регистрации в системе «Честный знак». Также было направлено письмо в Роспотребнадзор с целью решения вопроса о возможном привлечении данных предпринимателей к административной ответственности.