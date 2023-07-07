В минпромторге высказались о контрафактных молоке и воде в Новосибирской области

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Published Сегодня, 02:18
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Updated Сегодня, 02:20
Ведомство по промышленности и торговле Новосибирской области высказалось о поддельном молоке и воде
В региональной администрации по промышленности и торговле Новосибирской области прокомментировали недавнее обнаружение нескольких сотен компаний, продающих молоко и воду без необходимых отметок и маркировки. Письмо с комментарием пришло на почту Atas.info.
Департамент «Общественной потребительской инициативы» направил письмо на имя губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, в котором указаны адреса 340 точек продажи воды и 177 точек продажи молочной продукции, не зарегистрированной в системе мониторинга.
По информации министерства, представители ведомства провели информационно-разъяснительную кампанию с данными предпринимателями в отношении процесса регистрации в системе «Честный знак». Также было направлено письмо в Роспотребнадзор с целью решения вопроса о возможном привлечении данных предпринимателей к административной ответственности.