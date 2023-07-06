Фальшивым молоком и водой торгуют сотни магазинов Новосибирска

В Новосибирске и в прилегающих районах области было обнаружено несколько сотен организаций, которые торгуют контрафактным молоком и водой без маркировки. Эту информацию получили активисты Общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) и передали ее губернатору Андрею Травникову. Они также предложили проверить эти точки продажи и обеспечить регистрацию участников в системе маркировки товаров.