atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:56

Published Сегодня, 13:56

Modified Сегодня, 13:58

Updated Сегодня, 13:58

Изображение материала

Новосибирские колбасники заплатят почти миллион рублей за «нелегальный» бренд

13 апреля 2023, 13:56
Фото: precedent.tv
Новосибирские колбасники использовали бренд нелегально

Бизнесмены из Новосибирска заплатят около миллиона за «нелегальную» колбасу

Новосибирская компания «Анжерские колбасы» заплатит 982,8 тысячи рублей Управлению делами президента РФ. Причина – нелегальное использование слова «кремлевский».

Как сообщает precedent.tv, претензии к бизнесменам возникли у ФГУП «Торговый дом «Кремлевский», являющийся структурным подразделением ведомства. Одной из его задач является контроль за использованием слова «кремлевский» и его производных в торговых марках. Без их разрешения наличие слова в названии бренда является нелегальным.

Выяснилось, что компания «Анжерские колбасы», зарегистрированная в Новосибирской области, продавала «Кремлевский» сорт мясного изделия без официального разрешения. После подачи жалоба в арбитраж сторонам удалось прийти к мировому соглашению. Ловкие бизнесмены отказываются от названия и полностью выплачивают компенсацию. При этом им дается рассрочка на полгода.

Стоит отметить, что «Торговый дом «Кремлевский» включил в сумму как контрольную закупку, так и командировку в Новосибирск. По мнению пострадавших, колбасники должны уплатить им 982,8 тысячи рублей. Ежемесячно будет выплачиваться по 164 867 рублей компенсации.

Напомним, что новосибирский фермер решил заняться выращиванием страусов. При этом за одно яйцо придется уплатить до 2 тысяч рублей.

«Как 18 куриных»: новосибирский фермер разводит экзотических страусов
Узнать подробнее
#Экономика#Новосибирск#Александр Ляхов#Еда#Бренды#Компенсация
Подпишитесь
Что говорят новосибирцы об электронных повестках – паника возникла в соцсетях
Сегодня, 05:56
В Новосибирск пришла разнарядка о наборе военнослужащих по контракту
11 апреля 13:26
Что будет за неявку по электронной повестке на «Госуслугах» рассказал юрист
Вчера, 05:47
Майские праздники в Новосибирске: как и сколько отдыхаем в 2023 году
Сегодня, 03:35
В Новосибирске за прошедший год двое заключенных получили пожизненное: смотрим за что
Вчера, 09:45
Снова похолодание до -10 °C – смотрим прогноз погоды на неделю в Новосибирске
Сегодня, 01:45