Новосибирские колбасники заплатят почти миллион рублей за «нелегальный» бренд

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
Как сообщает precedent.tv, претензии к бизнесменам возникли у ФГУП «Торговый дом «Кремлевский», являющийся структурным подразделением ведомства. Одной из его задач является контроль за использованием слова «кремлевский» и его производных в торговых марках. Без их разрешения наличие слова в названии бренда является нелегальным.
Выяснилось, что компания «Анжерские колбасы», зарегистрированная в Новосибирской области, продавала «Кремлевский» сорт мясного изделия без официального разрешения. После подачи жалоба в арбитраж сторонам удалось прийти к мировому соглашению. Ловкие бизнесмены отказываются от названия и полностью выплачивают компенсацию. При этом им дается рассрочка на полгода.
Стоит отметить, что «Торговый дом «Кремлевский» включил в сумму как контрольную закупку, так и командировку в Новосибирск. По мнению пострадавших, колбасники должны уплатить им 982,8 тысячи рублей. Ежемесячно будет выплачиваться по 164 867 рублей компенсации.
Напомним, что новосибирский фермер решил заняться выращиванием страусов. При этом за одно яйцо придется уплатить до 2 тысяч рублей.