Новосибирские колбасники заплатят почти миллион рублей за «нелегальный» бренд

Как сообщает precedent.tv, претензии к бизнесменам возникли у ФГУП «Торговый дом «Кремлевский», являющийся структурным подразделением ведомства. Одной из его задач является контроль за использованием слова «кремлевский» и его производных в торговых марках. Без их разрешения наличие слова в названии бренда является нелегальным.