«Как 18 куриных»: новосибирский фермер разводит экзотических страусов

При этом страусиное яйцо влетит любителям экзотики «в копеечку». За один экземпляр продавцы просят до 2 тысяч рублей. Такая дороговизна оправдывается издержками по содержанию и уходу за страусами. На вкус яйцо напоминает гусиное и слегка жестковато, а размером как восемнадцать куриных.