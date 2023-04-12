«Как 18 куриных»: новосибирский фермер разводит экзотических страусов

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
«Если бы у меня было штук десять самок, можно было бы говорить о продаже. А две пары – ни о чем», - цитирует заводчика VN.ru.
При этом страусиное яйцо влетит любителям экзотики «в копеечку». За один экземпляр продавцы просят до 2 тысяч рублей. Такая дороговизна оправдывается издержками по содержанию и уходу за страусами. На вкус яйцо напоминает гусиное и слегка жестковато, а размером как восемнадцать куриных.
В преддверии Пасхи некоторые озадачиваются вопросом, разрешает ли православная церковь красить страусиные яйца. В этом плане священники довольно либеральны и не запрещают приобретение экзотического продукта. Однако напоминают, что подобные яички трудно достать.
Напомним, что медики советуют как можно дольше готовить речную рыбу. Это поможет избежать заражения описторхозом.