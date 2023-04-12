atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:45

Published Сегодня, 12:45

Modified Сегодня, 12:47

Updated Сегодня, 12:47

Изображение материала

«Как 18 куриных»: новосибирский фермер разводит экзотических страусов

12 апреля 2023, 12:45
Фото: pxhere.com
Страусы требуют тщательного ухода

Под Новосибирском фермер разводит экзотических страусов

Житель Доволенского района Александр Зуев занимается выращиванием страусов. При этом продавать экзотических птиц и их яйца мужчина пока не намерен.
«Если бы у меня было штук десять самок, можно было бы говорить о продаже. А две пары – ни о чем», - цитирует заводчика VN.ru.

При этом страусиное яйцо влетит любителям экзотики «в копеечку». За один экземпляр продавцы просят до 2 тысяч рублей. Такая дороговизна оправдывается издержками по содержанию и уходу за страусами. На вкус яйцо напоминает гусиное и слегка жестковато, а размером как восемнадцать куриных.

В преддверии Пасхи некоторые озадачиваются вопросом, разрешает ли православная церковь красить страусиные яйца. В этом плане священники довольно либеральны и не запрещают приобретение экзотического продукта. Однако напоминают, что подобные яички трудно достать.

Напомним, что медики советуют как можно дольше готовить речную рыбу. Это поможет избежать заражения описторхозом.

Готовьте рыбу дольше: врачи рассказали, как не заразиться описторхозом в Новосибирске
Узнать подробнее
#Новосибирская область#Общество#Александр Ляхов#Еда#Птицы#Ферма#Фермер
Подпишитесь
НОВАТ отказал в проведении «Премии НГС»-2023 ради детского концерта в Новосибирске
Вчера, 09:53
В Новосибирск пришла разнарядка о наборе военнослужащих по контракту
Вчера, 13:26
Что будет за неявку по электронной повестке на «Госуслугах» рассказал юрист
Сегодня, 05:47
В Новосибирске за прошедший год двое заключенных получили пожизненное: смотрим за что
Сегодня, 09:45
"Это преступление": региональное отделение ВООПИК о сносе Дома Кондратюка
Вчера, 05:28
Самая гламурная чиновница Новосибирской области ушла в отставку
Сегодня, 03:02