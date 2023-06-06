В магазинах Новосибирска ищут смертельный «Мистер Сидр» — погибло более 25 россиян

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Региональное управление Роспотребнадзора заявило, что на территории Новосибирской области пострадавших от этого напитка нет.
Однако торговые точки, занимающиеся продажей алкогольной продукции, уведомлены о необходимости изъять опасный товар из оборота. Расследование продолжается. Стоит осторожнее относиться к разливному алкоголю.
Специалисты просят жителей Новосибирска и всех регионов не употреблять сидр до выяснения обстоятельств. Зафиксированы случаи гибели людей из-за отравления напитком в Ульяновской области, а также в Самарской и Нижегородской областях.