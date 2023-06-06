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В магазинах Новосибирска ищут смертельный «Мистер Сидр» — погибло более 25 россиян

6 июня 2023, 10:10
Фото: 1MI
Алкоголем отравились россияне

В новосибирских магазинах ищут смертельный «Мистер Сидр»

В магазинах Новосибирска разыскивается смертельный «Мистер Сидр»: от него погибло более 25 человек, еще 84 пострадали.

Региональное управление Роспотребнадзора заявило, что на территории Новосибирской области пострадавших от этого напитка нет.

Однако торговые точки, занимающиеся продажей алкогольной продукции, уведомлены о необходимости изъять опасный товар из оборота. Расследование продолжается. Стоит осторожнее относиться к разливному алкоголю.

Специалисты просят жителей Новосибирска и всех регионов не употреблять сидр до выяснения обстоятельств. Зафиксированы случаи гибели людей из-за отравления напитком в Ульяновской области, а также в Самарской и Нижегородской областях.

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#Эмилия Губарева#Алкоголь#Отравление#Погиб#Погибшие#Общество#18+#Новосибирск#Новосибирская область#Россия
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