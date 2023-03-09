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Published Сегодня, 02:29

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Updated Сегодня, 02:31

В Новосибирске три женщины отравились хлором в бассейне

9 марта 2023, 02:29
Фото: 1MI
Девушки начали чихать и кашлять после бассейна
Несколько женщин пожаловались на признаки отравления хлором после отдыха в бассейне, негативный отзыв сибирячки оставили на «Флампе».

Признаки отравления хлором появились у трех женщин после посещения бассейна в гостиничном комплексе. Пострадавшие снимали сауну на 6 часов за 13 тысяч рублей. Еще при входе в заведение посетительницы почувствовали резкий запах хлора, но особо внимание на это не обратили.

Спустя пару часов сибирячки начали чихать, затем появились рези в глазах, заложенный нос и кашель. Уже дома автор отзыва проснулась от того, что закашлялась, а утром у нее болели и слезились глаза. У подруг произошла та же история.

Посетительница бассейна обратилась к начальству заведения, однако сообщение руководство только прочитало, но ответа не было. Пострадавшая намерена обратиться в больницу, чтобы подтвердить факт вреда здоровья.

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#Эмилия Губарева#Бассейн#Общество#Город#Новосибирск
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