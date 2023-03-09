В Новосибирске три женщины отравились хлором в бассейне

Posted Сегодня, 02:29
Published Сегодня, 02:29
Modified Сегодня, 02:31
Updated Сегодня, 02:31
Признаки отравления хлором появились у трех женщин после посещения бассейна в гостиничном комплексе. Пострадавшие снимали сауну на 6 часов за 13 тысяч рублей. Еще при входе в заведение посетительницы почувствовали резкий запах хлора, но особо внимание на это не обратили.
Спустя пару часов сибирячки начали чихать, затем появились рези в глазах, заложенный нос и кашель. Уже дома автор отзыва проснулась от того, что закашлялась, а утром у нее болели и слезились глаза. У подруг произошла та же история.
Посетительница бассейна обратилась к начальству заведения, однако сообщение руководство только прочитало, но ответа не было. Пострадавшая намерена обратиться в больницу, чтобы подтвердить факт вреда здоровья.