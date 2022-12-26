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74 человека отравились суши в Новосибирской области

Сегодня, 08:03
Фото: телеграм-канал “Прокуратура Новосирийской области”
Суши стали причиной массового отравления в НСО

Владелец суши-бара под Новосибирском предстанет перед судом за массовое отравление

Прокуратура Новосибирской области направила в суд дело о массовом отравлении граждан в Татарском районе НСО.

Согласно сообщению, опубликованному в телеграм-канале “Прокуратура Новосирийской области”, случаи отравления суши начали фиксироваться в ноябре 2021 года.

Следователи подозревают руководителя местного предприятия «Суши Хаус» в нарушении санитарно-эпидемиологических правил - ч. 1 ст. 236 УК РФ.

Нарушение санэпидрежима спровоцировало контаминацию продуктов питания различными желудочно-кишечными инфекциями.

Уточняется, что следователям удалось установить связь всех 74 заболевших с местным суши-рестораном “Суши Хаус”.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение, теперь дело направлено в Татарский районный суд НСО для рассмотрения по существу.

Ранее суд Новосибирска заключил под стражу няню двух детей, погибших при пожаре в Новосибирске. Прокуратура приняла соответствующее ходатайство следователей в воскресенье, 25 декабря.

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#Новосибирск#Суши#Отравление#Прокуратура#Происшествия#Криминал
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