74 человека отравились суши в Новосибирской области

Согласно сообщению, опубликованному в телеграм-канале “Прокуратура Новосирийской области”, случаи отравления суши начали фиксироваться в ноябре 2021 года.
Следователи подозревают руководителя местного предприятия «Суши Хаус» в нарушении санитарно-эпидемиологических правил - ч. 1 ст. 236 УК РФ.
Нарушение санэпидрежима спровоцировало контаминацию продуктов питания различными желудочно-кишечными инфекциями.
Уточняется, что следователям удалось установить связь всех 74 заболевших с местным суши-рестораном “Суши Хаус”.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение, теперь дело направлено в Татарский районный суд НСО для рассмотрения по существу.
Ранее суд Новосибирска заключил под стражу няню двух детей, погибших при пожаре в Новосибирске. Прокуратура приняла соответствующее ходатайство следователей в воскресенье, 25 декабря.