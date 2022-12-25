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Няня погибших на пожаре двух детей проведет Новый год в СИЗО Новосибирска

Сегодня, 06:17
Фото: Прокуратура НСО
Суд заключил под стражу няню двух детей, погибших при пожаре в Новосибирске

В Новосибирске 19-летнюю няню отправили в СИЗО после гибели детей на пожаре

Суд заключил под стражу няню двух детей, погибших при пожаре в Новосибирске. Прокуратура приняла соответствующее ходатайство следователей в воскресенье, 25 декабря.
«19-летней жительнице Новосибирска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 27 суток. То есть до 19.02.2023», - огласил суд.

Напомним, эта страшная трагедия произошла 20 декабря в Новосибирске. Молодая няня ушла в салон красоты и оставила двоих детей 2-лет и 1 года одних дома. В её отсутствии в квартире случился пожар – малыши погибли.

«Девушка начала работать в семье пострадавших недавно. Она присматривала за детьми с 14 декабря этого года», - добавила пресс-секретарь СУ СК России по Новосибирской области Елена Коновалова.

Няне правоохранители предъявили обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

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#Алина Шефер#Пожар#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Дети
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