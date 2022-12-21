В Новосибирске два малыша погибли от удушья при пожаре в квартире

Возгорание произошло рано утром 20 декабря. Ликвидировать его прибыли пожарные, там они нашли тела двух детей.
Как сообщает Болтенко в своем Telegram, погибшим малышам было 2 и 3 года. Вероятно, они надышались угарным газом.
Сегодня она собирается обсудить эту трагедию с силовыми ведомствами Новосибирской области.
Напомним, вчера, 20 декабря, ночью произошло задымление частного дома в селе Новосибирской области. В комнатах находились четверо детей – их спасли специалисты МЧС.
Оказалось, их матери не было рядом в это время. На следующий день её нашли полицейские. Детей забрали, а в отношении женщины составили административный протокол.