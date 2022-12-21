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В Новосибирске два малыша погибли от удушья при пожаре в квартире

Сегодня, 01:55
Фото: 1MI
Крупный пожар в квартире на улице Звездной в Новосибирске унес жизни двух детей
Крупный пожар в квартире на улице Звездной в Новосибирске унес жизни двух маленьких детей. Об этом стало известно детскому омбудсмену региона Надежде Болтенко.

Возгорание произошло рано утром 20 декабря. Ликвидировать его прибыли пожарные, там они нашли тела двух детей.

Как сообщает Болтенко в своем Telegram, погибшим малышам было 2 и 3 года. Вероятно, они надышались угарным газом.

Сегодня она собирается обсудить эту трагедию с силовыми ведомствами Новосибирской области.

Напомним, вчера, 20 декабря, ночью произошло задымление частного дома в селе Новосибирской области. В комнатах находились четверо детей – их спасли специалисты МЧС.

Оказалось, их матери не было рядом в это время. На следующий день её нашли полицейские. Детей забрали, а в отношении женщины составили административный протокол.

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#Алина Шефер#Пожар#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Дети
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