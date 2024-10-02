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Суши

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2024
Новосибирцы массово заболели сальмонеллёзом после поедания суши
2 октября, 04:00
37 новосибирцев заразились сальмонеллезом от роллов. Как не повторить их судьбу?
В Новосибирске сложилась напряженная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости сальмонеллезом. Специалисты регионального Роспотребнадзора напрямую связывают ее с употреблением недоброкачественных суши и роллов.
2 апреля, 09:24
Больше 10 новосибирцев попали в больницу из-за острого отравления роллами
15 марта, 05:51
2023
Новосибирский инфекционист обвинила японские суши в распространении описторхоза
28 июля 2023, 09:38
Отравителю людей некачественными суши ограничили свободу на год
7 июля 2023, 06:16
«Угрюмо и невкусно»: в Новосибирске закрылся последний ресторан «Планеты Суши»
29 июня 2023, 13:42
В Оби суши-курьер подала заказ через окно машины
В городе Обь возникла неприятная ситуация во время доставки суши. Девушка-курьер умудрилась столкнуться с откатными воротами при въезде на территорию предприятия. Отзыв о ее работе появился на новосибирской ветке сайта отзывов «Фламп».
31 мая 2023, 09:38
В Новосибирске неизвестные разгромили магазин суши на Авиастроителей
Трое неизвестных разгромили и обокрали павильон суши в Новосибирске. Они смогли вынести только списанные роллы, а сейфы им вскрыть ну удалось.
15 марта 2023, 03:31
2022
74 человека отравились суши в Новосибирской области
Прокуратура Новосибирской области направила в суд дело о массовом отравлении граждан в Татарском районе НСО.
26 декабря 2022, 08:03

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