37 новосибирцев заразились сальмонеллезом от роллов. Как не повторить их судьбу?

В Новосибирске сложилась напряженная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости сальмонеллезом. Специалисты регионального Роспотребнадзора напрямую связывают ее с употреблением недоброкачественных суши и роллов.