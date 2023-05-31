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В Оби суши-курьер подала заказ через окно машины

31 мая 2023, 09:38
Фото: 1MI
Курьер подала суши через окно

В городе Обь курьер по доставке суши подала заказ через окно машины

В городе Обь возникла неприятная ситуация во время доставки суши. Девушка-курьер умудрилась столкнуться с откатными воротами при въезде на территорию предприятия. Отзыв о ее работе появился на новосибирской ветке сайта отзывов «Фламп».
«Есть в компании девушка-курьер в городе Обь, с ней был неприятный инцидент. При заезде к нам на территорию производственного предприятия она не убедилась, что ей открыли откатные ворота. Начала движение и ворота въехали ей в машину в крыло», - указано в отзыве.
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После этого сотрудница компании «Суши Восток» отказалась заезжать на территорию предприятия и подниматься в офис фирмы, куда ей нужно было доставить заказ. Вместо этого девушка подала привезенные продукты через окно. По мнению автора отзыва, это явное неуважение к клиентам.

«Доставку мы оплачиваем. Или ей проехать по территории на машине, или нам идти пешком. Есть разница? Из-за такого неуважения растеряете всех покупателей», - возмущается клиент.
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Стоит отметить, что в компании «Суши Восток» уже отреагировали на ситуацию. По словам представителей фирмы курьеры не заезжают в закрытую промзону во избежание задержек при доставке. Тем не менее, в «Суши Восток» готовы решить проблему.

«Уточните дату, время, адрес вашего заказа и номер чека. Хотим детально разобраться в ситуации», - указано в ответе фирмы.
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#Новосибирская область#Общество#Александр Ляхов#Еда#Суши#Соцсети
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