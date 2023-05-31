В Оби суши-курьер подала заказ через окно машины

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
«Есть в компании девушка-курьер в городе Обь, с ней был неприятный инцидент. При заезде к нам на территорию производственного предприятия она не убедилась, что ей открыли откатные ворота. Начала движение и ворота въехали ей в машину в крыло», - указано в отзыве.
После этого сотрудница компании «Суши Восток» отказалась заезжать на территорию предприятия и подниматься в офис фирмы, куда ей нужно было доставить заказ. Вместо этого девушка подала привезенные продукты через окно. По мнению автора отзыва, это явное неуважение к клиентам.
«Доставку мы оплачиваем. Или ей проехать по территории на машине, или нам идти пешком. Есть разница? Из-за такого неуважения растеряете всех покупателей», - возмущается клиент.
Стоит отметить, что в компании «Суши Восток» уже отреагировали на ситуацию. По словам представителей фирмы курьеры не заезжают в закрытую промзону во избежание задержек при доставке. Тем не менее, в «Суши Восток» готовы решить проблему.
«Уточните дату, время, адрес вашего заказа и номер чека. Хотим детально разобраться в ситуации», - указано в ответе фирмы.