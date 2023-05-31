В Оби суши-курьер подала заказ через окно машины

После этого сотрудница компании «Суши Восток» отказалась заезжать на территорию предприятия и подниматься в офис фирмы, куда ей нужно было доставить заказ. Вместо этого девушка подала привезенные продукты через окно. По мнению автора отзыва, это явное неуважение к клиентам.