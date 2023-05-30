Сибирячка с температурой три дня не может получить лекарства в аптеке

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
«Пишу данный отзыв, потому что уже 3 дня подряд хожу в аптеку, а заказы не выдают. У меня температура, а я не могу забрать лекарства и термометр!!!», - написала сибирячка.
По словам женщины, в аптеке постоянно придумывают различные причины, чтобы не выдавать лекарства. Сначала температурящей клиентке заявили, что в приложении не высвечивается статус доставки, а потом про якобы недоставленное сообщение на мобильный телефон. Однако, как утверждает автор отзыва, все сообщения и статусы обновляются в своевременном режиме.
Кроме того, по мнению сибирячки, в приложение вкралась ошибка и адрес аптеки указан неверно. Именно из-за этого лекарства могут храниться на другом адресе.
В «Аптеке от склада» пообещали разобраться в ситуации.
«Возможно, человеку стоит обновить приложение. Но мы разберемся в ситуации», - рассказали корреспонденту Atas.info в справочной службе «Аптеки от склада».