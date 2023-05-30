Сибирячка с температурой три дня не может получить лекарства в аптеке

По словам женщины, в аптеке постоянно придумывают различные причины, чтобы не выдавать лекарства. Сначала температурящей клиентке заявили, что в приложении не высвечивается статус доставки, а потом про якобы недоставленное сообщение на мобильный телефон. Однако, как утверждает автор отзыва, все сообщения и статусы обновляются в своевременном режиме.