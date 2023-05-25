Новосибирских онкобольных вновь лишили жизненно важного препарата

Отсутствие лекарства подтверждают и в аптеках. В частности, в аптеке сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» заявили, что препарат появился на непродолжительный период и был буквально сметен с полок. Аналогичная ситуация наблюдалась в декабре прошлого года.