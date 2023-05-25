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Новосибирских онкобольных вновь лишили жизненно важного препарата

25 мая 2023, 07:43
Фото: 1MI
Препарат исчез новосибирских аптек

В новосибирских аптеках закончился препарат от рака молочной железы «Тамоксифен»

В Новосибирских аптеках невозможно купить препарат «Тамоксифен». Его применяют для лечения рака молочной железы.

Как сообщает «НГС Новосибирск», препарат отсутствует во многих аптеках. Многие онкобольные не могут получить лекарство вовремя, что грозит резким ухудшением здоровья. При этом в Росдравнадзоре пока никак не комментируют сложившуюся ситуацию.

Отсутствие лекарства подтверждают и в аптеках. В частности, в аптеке сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» заявили, что препарат появился на непродолжительный период и был буквально сметен с полок. Аналогичная ситуация наблюдалась в декабре прошлого года.

При этом в «Новосибирской аптечной сети» сообщили, что ожидают отгрузку «Тамоксифена» в течение следующей недели. Появится ли лекарство в указанный срок, пока неизвестно.

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#Новосибирск#Здоровье#Александр Ляхов#Аптеки#Лекарства#Рак
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