Новосибирских онкобольных вновь лишили жизненно важного препарата

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
Как сообщает «НГС Новосибирск», препарат отсутствует во многих аптеках. Многие онкобольные не могут получить лекарство вовремя, что грозит резким ухудшением здоровья. При этом в Росдравнадзоре пока никак не комментируют сложившуюся ситуацию.
Отсутствие лекарства подтверждают и в аптеках. В частности, в аптеке сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» заявили, что препарат появился на непродолжительный период и был буквально сметен с полок. Аналогичная ситуация наблюдалась в декабре прошлого года.
При этом в «Новосибирской аптечной сети» сообщили, что ожидают отгрузку «Тамоксифена» в течение следующей недели. Появится ли лекарство в указанный срок, пока неизвестно.