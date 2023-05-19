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Почему после травмы ноют кости? Объясняет новосибирский невролог

19 мая 2023, 07:05
Фото: 1MI
Если долго болят руки, нужно обратиться к врачу

В Новосибирске невролог назвал причину болей в мышцах после травм

Новосибирский врач-невролог из сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Максим Тасиц объяснил, почему болят кости и мышцы после травм. С перепадом температур это никак не связано.
«Дискомфорт в костях и мышцах чаще всего ощущают пожилые пациенты. У молодых это может быть связано с перегрузкой опорно-двигательного аппарата или напряжением нервной системы», - цитирует медика «МК-Новосибирск».

Также ломота в суставах и мышцах зачастую является одним из признаков простуды и ОРВИ, когда организм борется с болезнью. В таких случаях нужно соблюдать постельный режим и пить больше жидкости. При высокой температуре следует принять жаропонижающее.

Когда боль не дает сосредоточиться, поможет отсутствие нагрузок и контрастный душ. Кроме того, нужно обязательно обратиться к специалисту.

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#Новосибирск#Здоровье#Александр Ляхов#Травмы#Медицина#Врач
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