Почему после травмы ноют кости? Объясняет новосибирский невролог

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
«Дискомфорт в костях и мышцах чаще всего ощущают пожилые пациенты. У молодых это может быть связано с перегрузкой опорно-двигательного аппарата или напряжением нервной системы», - цитирует медика «МК-Новосибирск».
Также ломота в суставах и мышцах зачастую является одним из признаков простуды и ОРВИ, когда организм борется с болезнью. В таких случаях нужно соблюдать постельный режим и пить больше жидкости. При высокой температуре следует принять жаропонижающее.
Когда боль не дает сосредоточиться, поможет отсутствие нагрузок и контрастный душ. Кроме того, нужно обязательно обратиться к специалисту.