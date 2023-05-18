Новосибирцам предложили «Сердечную субботу»

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Как сообщает precedent.tv, акция пройдет во всех поликлиниках Новосибирской области в ближайшую субботу. Обратиться к медикам возможно с 9 до 15 часов в поликлинику по месту жительства. В рамках акции новосибирцы смогут проверить состояние миокарда и сосудов.
В рамках медицинских осмотров будет сделан упор на профилактику сердечных заболеваний. Особое внимание будет проявлено к мужчинам трудоспособного возраста, ранее не состоявших на медицинском учете.
Стоит отметить, что в Новосибирской области постепенно снижается смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. В частности, в прошлом году количество летальных исходов уменьшилась на 15%. Тем не менее, причиной смертей в данных случаях остаются инфаркты, инсульты и ишемическая болезнь сердца.