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Новосибирцам предложили «Сердечную субботу»

18 мая 2023, 11:12
Фото: wikipedia.org
Проверить сердце можно бесплатно

Новосибирцам предложили «Сердечную субботу»

Новосибирцы смогут бесплатно проверить сердце и сосуды на наличие заболеваний. Пройти обследование возможно в любой поликлинике области.

Как сообщает precedent.tv, акция пройдет во всех поликлиниках Новосибирской области в ближайшую субботу. Обратиться к медикам возможно с 9 до 15 часов в поликлинику по месту жительства. В рамках акции новосибирцы смогут проверить состояние миокарда и сосудов.

В рамках медицинских осмотров будет сделан упор на профилактику сердечных заболеваний. Особое внимание будет проявлено к мужчинам трудоспособного возраста, ранее не состоявших на медицинском учете.

Стоит отметить, что в Новосибирской области постепенно снижается смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. В частности, в прошлом году количество летальных исходов уменьшилась на 15%. Тем не менее, причиной смертей в данных случаях остаются инфаркты, инсульты и ишемическая болезнь сердца.

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#Новосибирская область#Здоровье#Александр Ляхов#Здравоохранение#Медицина#Сердце
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