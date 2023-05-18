Новосибирцам предложили «Сердечную субботу»

Стоит отметить, что в Новосибирской области постепенно снижается смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. В частности, в прошлом году количество летальных исходов уменьшилась на 15%. Тем не менее, причиной смертей в данных случаях остаются инфаркты, инсульты и ишемическая болезнь сердца.