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В Новосибирске откроют ресторан Frank by Баста: что это за заведение

25 мая 2023, 05:44
Фото: vk.com/frankbybasta
Заведение спеиализируется на барбекю

Готовящийся к открытию ресторан Басты в Новосибирске сравнили с пивнухой

В конце лета анонсировано открытие в Новосибирске ресторана Frank by Баста. Заведение имеет непосредственное отношение к популярному исполнителю и специализируется на приготовлении свиных и говяжьих ребер

В середине августа в центре Новосибирска планируется открытие ресторана Frank by Баста. Основным блюдом должны стать «неповторимые и сочные ребра».

Эту ресторанную сеть развивает ООО "ФРЭНК БАЙ БАСТА", зарегистрированное в Санкт-Петербурге в марте 2019 года с уставным капиталом 100 000 рублей. Как следует из данных системы СПАРК, чистая прибыль компании в 2022 году составила 122 119 000 рублей. Основным владельцем компании с долей 42,5% является Вячеслав Калашников. По 21,25% принадлежат Алексею Родионову-Зражевскому (он занимает пост гендиректора) и Николаю Федорову. Еще 15% компании владеет Василий Вакуленко, известный как рэпер и битмейкер Баста.

Заведения под вывеской Баста уже открыты по франшизе в Москве, Краснодаре, Ростове на Дону, Челябинске, Екатеринбурге, Уфе и Сочи. В Санкт-Петербурге сеть носит название Frank, без приставки псевдонима Вакуленко.

Посетители отмечают особый вкус ребер и других мясных блюд, которые готовят по фирменной технологии. Однако многим не нравится обслуживание, и встречаются люди, которые недовольны позициями в меню.

«Только что съел шаурму с реберным мясом, это самые бездарно потраченные мною 440 руб в жизни! Ужасно невкусно! Лепешка очень толстая и ее дофига, внутри почти нет соуса, мясо тоже жутко сухое, размер самой шаурмы для 440 руб тоже небольшой, но может быть оно и лучше, потому что пока доешь этот кусок пустыни, можно подавиться от отсутствия слюны», - сообщает пользователь ресурса Тripadvisor Артем М.

«Давайте будем честными, это абсолютно обычный пивной паб, и ажиотаж вокруг данного заведения только из-за владельца, собственно, и мы с мужем оказались там по этой же причине, ну очень ему хотелось попробовать рёбрышки от самого Басты. Большой выбор алкоголя, из меню тоже есть что выбрать, но еда достаточно посредственная, такая же, как и в других пабах. Столик тоже проблематично занять, большая вероятность, что вам придётся минут 20-30 ждать, когда кто-нибудь освободит. Вернёмся ли мы туда ещё раз-нет, не стоит это заведение потраченного времени и денег», - пишет на этом же ресурсе для путешественников julia92108.

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