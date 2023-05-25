«Давайте будем честными, это абсолютно обычный пивной паб, и ажиотаж вокруг данного заведения только из-за владельца, собственно, и мы с мужем оказались там по этой же причине, ну очень ему хотелось попробовать рёбрышки от самого Басты. Большой выбор алкоголя, из меню тоже есть что выбрать, но еда достаточно посредственная, такая же, как и в других пабах. Столик тоже проблематично занять, большая вероятность, что вам придётся минут 20-30 ждать, когда кто-нибудь освободит. Вернёмся ли мы туда ещё раз-нет, не стоит это заведение потраченного времени и денег», - пишет на этом же ресурсе для путешественников julia92108.