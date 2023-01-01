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Ресторан авторской кухни продают в Новосибирске за 20 млн рублей

Сегодня, 07:08
Фото: avito.ru
В ресторане налажена доставка еды

В Новосибирске продают действующий ресторан на площади Калинина за 20 млн рублей

Заведение в Заельцовском районе продают вместе со всем оборудованием и подписанными контрактами с поставщиками

На сайте бесплатных объявлений "Авито" появилось сообщение о продаже действующего ресторана "Сытый прайд". Заведение находится на Красном проспекте, радом с площадью Калинина. За 20 миллионов рублей покупатель получит "полностью готовый бизнес со всем оборудованием, сотрудниками, поставщиками, заходите и работайте", говорится в объявлении.

Как подчеркивают текущие владельцы бизнеса, в ресторане организована доставка еды, ресторан сотрудничает со всеми крупными агрегаторами доставки и имеет большой потенциал для дальнейшего развития.

Ранее мы рассказывали о том, что количество безработных сотрудников общепита достигло рекордной величины.

 

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#Бизнес#Новосибирск#Общепит#Ресторан#Продажа
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