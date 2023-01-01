На сайте бесплатных объявлений "Авито" появилось сообщение о продаже действующего ресторана "Сытый прайд". Заведение находится на Красном проспекте, радом с площадью Калинина. За 20 миллионов рублей покупатель получит "полностью готовый бизнес со всем оборудованием, сотрудниками, поставщиками, заходите и работайте", говорится в объявлении.