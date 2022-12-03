Количество соискателей работы в сфере российского общепита достигло рекордной цифры – 269 тысяч человек. Это на 47% больше, чем было до ухода с отечественного рынка западных компаний и по данным рекрутингового агентства HeadHunter составляет абсолютный антирекорд. Среди самых популярных позиций у соискателей - бариста, повар, официант.
Между тем, рост предложений о работе в общепите в 2022 году составил всего 4%, в десять раз меньше, чем рост числа потенциальных работников. Собственники ресторанного бизнеса не стремятся набирать персонал, поскольку отмечают значительное снижение числа посетителей. Это способствует общий экономический кризис и массовая миграция. Кроме того, отмечают "Новые Известия", российские компании, которые пришли на смену западным брендам, зачастую предлагают сотрудникам неадекватные условия труда.