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Количество безработных сотрудников общепита достигло рекордной величины

Сегодня, 09:54
Фото: 1MI
Сфера общественного питаниая в России переживает кризис

Количество соискателей работы в общепите выросло почти наполовину с начала года

В 2022 году в России практически наполовину выросло число соискателей в сфере общественного питания. В то время, как владельцы заведений общепита не стремятся набирать персонал

Количество соискателей работы в сфере российского общепита достигло рекордной цифры – 269 тысяч человек. Это на 47% больше, чем было до ухода с отечественного рынка западных компаний и по данным рекрутингового агентства HeadHunter составляет абсолютный антирекорд. Среди самых популярных позиций у соискателей  - бариста, повар, официант.

Между тем, рост предложений о работе в общепите в 2022 году составил всего 4%,  в десять раз меньше, чем рост числа потенциальных работников. Собственники ресторанного бизнеса не стремятся набирать персонал, поскольку отмечают значительное снижение числа посетителей. Это способствует общий экономический кризис и массовая миграция. Кроме того, отмечают "Новые Известия", российские компании, которые пришли на смену западным брендам, зачастую предлагают сотрудникам неадекватные условия труда.  

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#Бизнес#Россия#Общепит#Вакансии#Рестораны
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