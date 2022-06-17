Семейные рестораны «Пельмения» закроют в Новосибирске в трех ТЦ

Добавим, что «Пельмению» основали в Санкт-Петербурге – рестораны появились во многих городах-миллионников, в том числе и в Москве. В Новосибирске были открыты 3 ресторана по франшизе. В ТРЦ «Аура» пельменная закрылась уже 16 июня, заведение в «Сан Сити» проработает до 19 июня, а в БЦ «Новая высота» до 26 июня.