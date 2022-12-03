Кофейня "Шарлотка", где посетителей обслуживают бариста с синдромом Дауна, вынуждена прекратить работу. Как говорят основатели проекта, место за концертным залом имени Каца, где расположено заведение, оказалось очень невыгодным, и посетителей в кофейне было мало. Однако, подчеркивают активисты, это не значит, что инклюзивная кофейня закрывается навсегда. Сейчас уже идут поиски нового места для того, чтобы вновь открыть уникальную кофейню.
Пока же поддержать проект можно донатом или заказом доставку фирменных пирогов через группу в ВК.
Кафе "Шарлотка" начало работу по адресу Серебренниковская, 19 в Центральном районе Новосибирска в июле 2022 года. Сотрудники кафе – молодые люди с синдромом Дауна.