Кофейня "Шарлотка", где посетителей обслуживают бариста с синдромом Дауна, вынуждена прекратить работу. Как говорят основатели проекта, место за концертным залом имени Каца, где расположено заведение, оказалось очень невыгодным, и посетителей в кофейне было мало. Однако, подчеркивают активисты, это не значит, что инклюзивная кофейня закрывается навсегда. Сейчас уже идут поиски нового места для того, чтобы вновь открыть уникальную кофейню.