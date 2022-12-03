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Первая в России инклюзивная кофейня закрывается в Новосибирске

Сегодня, 02:48
Фото: 1MI
Выбор места для кофейни оказался неудачным

Кофейня с бариста с синдромом Дауна прекращает работу в Новосибирске

Первая в России инклюзивная кофейня прекращает работу из-за финансовых проблем. Основатели проекта говорят, что это временное решение

Кофейня "Шарлотка", где посетителей обслуживают бариста с синдромом Дауна, вынуждена прекратить работу. Как говорят основатели проекта, место за концертным залом имени Каца, где расположено заведение, оказалось очень невыгодным, и посетителей в кофейне было мало. Однако, подчеркивают активисты, это не значит, что инклюзивная кофейня закрывается навсегда. Сейчас уже идут поиски нового места для того, чтобы вновь открыть уникальную кофейню.

Пока же поддержать проект можно донатом или заказом доставку фирменных пирогов через группу в ВК.

Кафе "Шарлотка" начало работу по адресу Серебренниковская, 19 в Центральном районе Новосибирска в июле 2022 года. Сотрудники кафе – молодые люди с синдромом Дауна.

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#Общество#Новосибирск#Кофейня#Закрытие#Синдром Дауна
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