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Двухметровое зомби будет охранять кофейню в Новосибирске

Сегодня, 19:32
Фото: nsknews.info

Двухметровая статуя зомби появилась возле кофейни в Новосибирске

В центре Новосибирска перед кофейней установили необычную конструкцию — статую зомби. Об этом рассказали читатели Atas.info.

Мифический персонаж появился у кафе Utopian на площади Ленина. Зомби величиной два метра. В одной руке статуя держит фонарный столб, а другой подзывает посетителей.

«Выглядит классно и пугающе. Прям притягивает молодежь и отпугивает хулиганов. Сразу захотелось зайти в кофейню и посмотреть внутренний дизайн, вдруг он тоже в таком пугающем стиле. Пусть в городе будет побольше таких арт-объектов интересных», — поделилась с Atas.info сибирячка Ольга.

Персонаж одели в желтый плащ и коричневые штаны. Работники кофейни рассказали, что скульптуру зовут Боб. Новосибирцы уже начали фотографироваться у необычной достопримечательности.

Напомним, лента Мёбиуса появится в Новосибирске в честь учителей.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Новосибирск#2022
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