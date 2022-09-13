Двухметровое зомби будет охранять кофейню в Новосибирске

Мифический персонаж появился у кафе Utopian на площади Ленина. Зомби величиной два метра. В одной руке статуя держит фонарный столб, а другой подзывает посетителей.
«Выглядит классно и пугающе. Прям притягивает молодежь и отпугивает хулиганов. Сразу захотелось зайти в кофейню и посмотреть внутренний дизайн, вдруг он тоже в таком пугающем стиле. Пусть в городе будет побольше таких арт-объектов интересных», — поделилась с Atas.info сибирячка Ольга.
Персонаж одели в желтый плащ и коричневые штаны. Работники кофейни рассказали, что скульптуру зовут Боб. Новосибирцы уже начали фотографироваться у необычной достопримечательности.
Напомним, лента Мёбиуса появится в Новосибирске в честь учителей.