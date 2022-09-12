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Лента Мёбиуса появится в Новосибирске в честь учителей

Сегодня, 13:37
Фото: novo-sibirsk.ru
Мэрия Новосибирска дала согласие на установку скульптуры «Аллея учителей» у ГПТНБ.

Ранее к муниципалитету с этой инициативной обращалась областная общественная организация ветеранов-пенсионеров педагогического труда. Теперь уже подписанное постановление о согласовании арт-объекта опубликовали на сайте мэрии.

Скульптуру хотят разместить на территории сквера «Весна» в Октябрьском районе. Высота скульптуры составит 2,9 метра, длина — 3,5 метра, ширина — 1,85 метра. Ее зальют из чугуна.

На визуализации арт-объекта изображена скульптура в виде завёрнутой ленты Мёбиуса с изображёнными на ней книгами, тетрадями и надписью «Учитель! Перед именем твоим позволь смиренно преклонить колени!».

#Эмилия Каплунская#Город#Общество#Новосибирск#2022#Мэрия
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